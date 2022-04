Ekstradycja Juliana Assange’a do USA. Sąd w Wielkiej Brytanii podjął decyzję

Sąd w Wielkiej Brytanii zatwierdził ekstradycję Juliana Assange’a do USA pod zarzutem szpiegostwa. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do minister spraw wewnętrznych Priti Patel – podał „The Guardian”. Założyciel WikiLeaks pojawił się podczas rozprawy sądowej za pośrednictwem łącza wideo. Obecnie przebywa on w londyńskim więzieniu Belmarsh o zaostrzonym rygorze.

Sąd w Wielkiej Brytanii zdecydował o ekstradycji założyciela WikiLeaks do USA

Jeden z jego adwokatów stwierdził, że to „krótki, ale znaczący moment w sprawie”. Assange ma prawo do odwołania. W marcu Sąd Najwyższy odrzucił apelację aktywisty przeciwko jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Assange próbował podważyć wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2021 r., który orzekł, że założyciel WikiLeaks może zostać poddany ekstradycji po uzyskaniu od władz USA zapewnienia dotyczącego warunków panujących w więzieniu.

Wcześniej sąd uznał, że Assange’a nie może zostać poddany ekstradycji ze względu na stan jego zdrowia psychicznego. Jego prawnicy oprócz możliwości składania wniosków do szefowej brytyjskiego MSW mogą również wnieść skargę na niektóre kwestie prawne podniesione podczas pierwszej instancji, gdzie aktywista przegrał, a które nie były jeszcze przedmiotem odwołania.

Protest w obronie Juliana Assange’a

Przed brytyjskim sądem zebrał się duży tłum zwolenników Assange’a w tym były lider Partii Pracy. Jeremy Corbyn wyraził nadzieję, że Patel zdaje sobie sprawę ze swojej „ogromnej odpowiedzialności” w kwestii obrony wolności słowa, dziennikarstwa oraz demokracji i uwolni założyciela WikiLeaks. – On tylko opowiedział światu o polityce wojskowej i okropnościach wojen w Afganistanie i Iraku. Myślę, że zasługuje na wyrazy wdzięczności – podkreślił polityk.

Assange’a jest poszukiwany w USA pod 18 zarzutami karnymi po tym, jak portal WikiLeaks opublikował tysiące tajnych dokumentów i depesz dyplomatycznych. Jeśli aktywista zostanie skazany, grozi mu do 175 lat więzienia. Kwestia potencjalnej ekstradycji była przedmiotem wielu rozpraw sądowych od czasu aresztowania Assange’a, po tym jak przez siedem lat szukał schronienia dyplomatycznego w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii.

