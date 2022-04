Terlikowski dla „Wprost” o postawie Watykanu: Słabo to wygląda, bardzo słabo

Słabo to wygląda. Bardzo słabo. O pielgrzymce papieskiej do Kijowa wciąż nic nie słychać, za to nieoficjalnie podaje się już terminy spotkania papieża z patriarchą Cyrylem. Szczerze mówiąc, mam już dość pisania o postawie Watykanu wobec wojny w Ukrainie.

Za każdym razem, gdy coś wydaje się zmieniać na lepsze, tak, jak wówczas, gdy papież w przepięknym geście ucałował flagę Ukrainy, lub gdy zapowiedział, że rozważana jest pielgrzymka do Kijowa, chwilę potem wszystko wraca do normy. I znowu okazuje się, że słowa słowami, a zimne interesy muszą pozostać zimnymi interesami. I tak niestety jest także z pielgrzymką na Ukrainę.