Cmentarz w Charkowie zniszczony przez rosyjskie pociski. To tam pochowani są polscy oficerowie

Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie został częściowo zniszczony przez rosyjskie rakiety. W miejscu tym znajdują się groby ofiar stalinowskiej czystki z lat 1937-38, a także oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych podczas zbrodni katyńskiej w 1940 r. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, skalę zniszczeń. Jeden z pocisków utkwił w płycie nagrobnej. – Jeszcze wczoraj tam strzelano z moździerzy. Cmentarz jest częściowo zniszczony, spadły na niego rakiety, spadła amunicja kasetowa. Jedna z rakiet wbiła się w groby – relacjonował korespondent TVN24 na Ukrainie.

– Częściowo zniszczone są tablice, które są pamiątką po polskich żołnierzach. To przygnębiający widok. To jakieś totalne barbarzyństwo strzelanie do cmentarzy, do miejsc pamięci to jest coś niewyobrażalnego – dodał Mateusz Lachowski.

twitter

Wojna na Ukrainie. Ataki w Charkowie

Nie był to pierwszy atak Rosjan w tym miejscu. 23 marca ukraińskie media donosiły, że rosyjska bomba kasetowa spadła na cmentarz wojenny w Charkowie, na którym spoczywają oficerowie Wojska Polskiego. „Druga a może trzecia faza operacji katyńskiej czyli zniszczenie cmentarza naszych braci... Wpierw był mord (prawie 4 tys. Polaków), potem próba ukrycia ofiar (decyzja Andropowa) a teraz bomby w cmentarz. Dzicz sowiecko-ruska” – komentował wydarzenia z Charkowa Sławomir Cenckiewicz.

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Piatichatkach

W lesie pod Charkowem w 1940 r. grzebano przywożone ciężarówkami zwłoki polskich oficerów, mordowanych strzałem w tył głowy w piwnicach gmachu NKWD. Pierwszy transport wyruszył ze Starobielska (jeńcy byli tam przetrzymywani od jesieni 1939 r.) do Charkowa w nocy z 5/6 kwietnia 1940 r. Cmentarz, znajdujący się na północnym obrzeżu miasta, uroczyście otwarto 17 czerwca 2000 r.

Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie jest jednym z czterech cmentarzy katyńskich, który powstał jako pierwszy w 2000 r., sfinansowany z funduszy państwa polskiego. Pozostałe nekropolie znajdują się w: Katyniu (Rosja), Miednoje (Rosja) oraz Kijowie-Bykowni (Ukraina).

Czytaj też:

Oburzenie po słowach szefa MSZ Węgier. „Zachęca by bombardować cele przy polskiej granicy?”