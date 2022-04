Eksplozja w meczecie na północy Afganistanu. Są zabici i wielu rannych

Mazar-i Szarif to największe miasto w północnym Afganistanie. Do eksplozji doszło w meczecie Seh Dokan, w czasie trwającego ramadanu. „Wybuch nastąpił w drugiej dzielnicy w szyickim meczecie, jest ponad 20 zabitych i rannych” – powiedział Reutersowi Mohammad Asif Wazeri, rzecznik dowódcy talibów w Mazar-e-Sharif. Z kolei Zia Zendani, rzecznik lokalnego urzędu ds. zdrowia, przekazał, że zginęło około pięciu osób, a ponad 50 zostało rannych.

Afganistan. Eksplozja w meczecie

Mieszkanka Mazar-i Sharif relacjonowała w rozmowie z Reutersem, że robiła zakupy z siostrą na pobliskim targu, gdy usłyszała dużą eksplozję i zobaczyła dym unoszący się w okolicy meczetu.

Jak informuje Reuters, w czwartek doszło też do eksplozji w afgańskim mieście Kunduz. Zginęło w niej lub zostało rannych co najmniej 11 osób.

Niedawny wybuch w szkole w Kabulu

Z kolei we wtorek doszło do eksplozji w szyickiej szkole w dzielnicy Hazara Shia w Kabulu, stolicy Afganistanu. W wyniku wybuchu dwóch bomb zginęło sześć osób, a 11 zostało rannych. Według świadka, do eksplozji doszło, gdy uczniowie wychodzili z porannych zajęć. Na zdjęciach, które trafiły do mediów społecznościowych, widać było kilka ciał leżących przy bramie i na terenie placówki, a także porozrzucane tornistry i książki. Jeden z rozmówców Reutersa, powiedział, ze ładunki zostały ukryte w plecakach.

AFP zwracało uwagę, że liczba ataków bombowych w Afganistanie znacznie spadła od czasu obalenia przez talibów afgańskiego rządu w sierpniu ubiegłego roku, ale Państwo Islamskie nadal jest w kraju aktywne. Talibowie byli również wcześniej obwiniani za ataki wymierzone w społeczność Hazarów, która stanowi od 10 do 20 procent populacji kraju.

