NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 22 kwietnia

06:32 Rada miasta Mariupol poinformowała, że we wsi Mangusz, gdzie na zdjęciach satelitarnych okryto masowe groby, Rosjanie mogli pochować od 3 do 9 tys. mieszkańców Mariupola. Według ostrożnych szacunków urzędników miejskich łączna liczba osób zabitych przez armię rosyjską w Mariupolu to 22 tys. osób. 06:15 Szwajcaria zmienia warunki przyjmowania uchodźców z Ukrainy. 21 kwietnia Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Migracji zdecydował , że uchodźcy z Ukrainy zostaną przesiedleni proporcjonalnie między kantonami (regionami) – co oznacza, że ​​nie będą mogli wybrać, gdzie i z kim zamieszkać. 06:02 Stany Zjednoczone współpracują z Ukrainą w ramach śledztwa w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskie wojsko podczas inwazji na terytorium Ukrainy - poinformował prokurator generalny USA.