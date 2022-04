Chiny. Sąd skazał obywatela USA na karę śmierci. Mężczyzną miała kierować chęć zemsty

W czwartek 21 kwietnia sąd w Chinach (Ningbo Intermediate People's Court in Zhejiang Province) skazał obywatela Stanów Zjednoczonych Shadeeda Abdulmateena na karę śmierci za umyślne zabójstwo 21-letniej kobiety, jego byłej dziewczyny – poinformowała Centralna Telewizja Chińska (CCTV).

Chiny. Sąd skazał obywatela USA na karę śmierci

Z medialnych doniesień wynika, że między mężczyzną i kobietą doszło do sporu, który skutkował rozstaniem. W czerwcu 2019 roku oskarżony zainicjował spotkanie z 21-latką, które miało miejsce na przystanku autobusowym w mieście Ningbo, położonym we wschodnich Chinach. Tam doszło do tragicznego w skutkach ataku. Sprawca kaleczył twarz i szyję kobiety ostrym narzędziem. Obrażenia, których doznała 21-latka, były na tyle poważne, że nie udało się jej uratować. Kobieta zmarła. W ocenie sądu Shadeed Abdulmateen działał z premedytacją i towarzyszyła mu chęć zemsty.

Reuters przekazał, że urzędnik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, poproszony o komentarz w sprawie, poinformował jedynie, że monitoruje sprawę. Do przestrzeni medialnej przedostają się na razie szczątkowe informacje dotyczące decyzji chińskiego sądu.

