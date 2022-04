Bild: Sojusznicy Władimira Putina znikają w tajemniczych okolicznościach

Bild pisze o czystkach w bliskim otoczeniu Władimira Putina. Jednym z przykładów jest długie zniknięcie ministra obrony Sergieja Szojgu. Media pisały, że szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony ma problemy zdrowotne. Spekulacje nasiliły się, gdy córka Szojgu zamieściła enigmatyczny wpis na Telegramie.

„31 lat w rządzie. Dokładnie rok temu nakręciliśmy cały film o tej długiej podróży, a ile ciekawych historii tam nie pasowało! Moja duma, mój punkt orientacyjny i mój tata. Jestem dumna z bycia twoją córką!” – napisała Ksenia Szojgu.

Teraz minister obrony znów pokazuje się publicznie. Jednak Bild przypomina, że pierwsze nagrania wideo z rzekomo „żyjącym” ministrem zostały przez wielu uznane za sfałszowane.

Podobne informacje przekazał niedawno urodzony w Rosji izraelski biznesmen Leonid Nevzlin. Rosyjski banita pisał, że „Szojgu wypadł z gry. Możliwe, że będzie inwalidą, jeśli przeżyje. Nagle dostał intensywnego zawału serca, jest na intensywnej terapii, podłączony do aparatury”.

Bild: czystka wśród popleczników Putina

Bild przypomina, że inny poplecznik Putina, Siergiej Beseda, szef 5. Służby FSB, przebywa obecnie w moskiewskim więzieniu Lefortowo. Wcześniej, na początku kwietnia, trafił do aresztu domowego pod zarzutem defraudacji.

Niemiecki dziennik pisze, że „czystka” w FSB została przeprowadzona z powodu obaw Putina. Rosyjski przywódca uważał, że ktoś z tajnych służb może przekazać zachodniemu wywiadowi rosyjskie plany ataku na Ukrainę.

Bild podkreślił, że aresztowanie Besedy to wyraźny sygnał Putina do innych: jeśli mnie zdradzisz, trafisz do więzienia.

W połowie marca Putin aresztował także jednego z czołowych dowódców wojskowych Moskwy, zastępcę szefa Gwardii Narodowej, generała Romana Gawriłowa. Informował o tym dziennikarz portalu śledczego Bellingcat, Christo Grozew. Chociaż zatrzymanie nie zostało oficjalnie potwierdzone, to rosyjskie media podały później, że Gawriłow został zwolniony.

Według Grozewa istnieją dwie wersje stojące za aresztowaniem generała. Chodziło o wyciek informacji wojskowych, które doprowadziły do strat osobowych albo „marnotrawstwo pieniędzy”.

Według korespondenta UNIAN, po nieudanym ataku na Kijów, prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się objąć stanowisko głównodowodzącego.

Christo Grozew: Putin chce sam rozkazywać w wojnie

Oznacza to, że odtąd przywódca Kremla osobiście będzie wydawał rozkazy w wojnie z Ukrainą. Dziennikarz Bellingcat Christo Grozev powiedział: „Zobaczmy za tydzień… Im więcej osobistego udziału Putina, gorzej dla strategii”. Dodał, że według jego źródeł Putin stara się wziąć sprawy w swoje ręce i wydawać polecenia, bo już nikomu nie ufa. – On naprawdę stara się uczestniczyć i być prawdziwym dowódcą. To będzie bardzo ciekawe. Nowy etap w tej wojnie, w której Putin nikomu nie ufa i sam rozkazuje – ocenił.