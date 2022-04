NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 24 kwietnia

Główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija przekazał, że w czwartek i piątek (21-22 kwietnia) w formie online odbyła się kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją. „Ukraińska Prawda” powołując się na słowa jednego z wysokich rangą urzędników podała, że Ukraina wysunęła pod adresem strony rosyjskiej ultimatum, zgodnie z którym przeprowadzenie przez Rosjan w obwodzie chersońskim tzw. referendum zakończy negocjacje

W sobotę 23 kwietnia prezydenta Wołodymyr Zełenski dołączył jeszcze jeden warunek. Stwierdził, że rozmowy pokojowe zostaną zakończone także wtedy, gdy Rosjanie dopuszczą się zbrodni wojennych w Mariupolu.



Papież Franciszek i patriarcha Cyryl odnieśli się w sobotnich modlitwach do sytuacji na Ukrainie. Wezwali do zakończenia wojny, jednak żaden z nich nie skrytykował państwa agresora.



Ukraiński wywiad donosi o kolejnych dymisjach na najwyższych szczeblach w rosyjskiej armii. Stanowisko miał stracić m.in. dowódca Floty Czarnomorskiej

18 niemieckich intelektualistów, artystów i polityków napisało list otwarty do kanclerza Olafa Scholza, w którym zaapelowali o wymuszenie na Ukrainie kapitulacji i zakończenie wojny.



Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko poinformował o odkryciu kolejnego masowego grobu, w którym Rosjanie chowają zabitych cywili. Za pośrednictwem przekazał zdjęcia satelitarne tego miejsca

07:31 Sprawny rosyjski czołg przejęty przez Ukraińców:



twitter.com 07:28 Ukraińcy chwalą się odbiciem ośmiu wiosek z rąk rosyjskich.



twitter.com 07:14 Wczoraj w nocy nad Odessą zestrzelono kolejne dwie rosyjskie rakiety. 07:01 Najnowsza mapa, przedstawiająca sytuację na Ukrainie:



twitter.com 06:51 Zanim sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poleci do Moskwy i Kijowa, odwiedzi wcześniej Turcję. Jego wizyty planowane są na poniedziałek 25 kwietnia. 06:42 Wschodnie Dowództwo Powietrzne poinformowało o zestrzeleniu dwóch rosyjskich samolotów nad obwodem charkowskim. 06:32 Pocisk rakietowy trafił także w cmentarz w Odessie, niszcząc około tysiąca metrów kwadratowych nekropolii. 06:25 W nocy znów ostrzelano zakłady Azowstal w Mariupolu, gdzie znajduje się ostatni bastion ukraińskiego oporu w mieście. Doradca prezydenta Zełenskiego Ołeksij Arystowicz mówił, że Rosjanie "strzelali ze wszystkiego, co mają". 06:21 Podczas sobotniego ataku rakietowego na Odessę zginęło 3-miesięczne niemowlę oraz jego matka. Mąż kobiety opublikował zdjęcie zabitych.



twitter.com 06:20 Trwa 60. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

