Rzeczniczka rosyjskiego MSZ uderza w Piotra Glińskiego. „Kim ty jesteś, żeby coś takiego mówić?”

– Co nam powiedział Piotr Gliński: rosyjska kultura powinna zniknąć z przestrzeni publicznej. Serio? Polski ministrze kultury kim ty jesteś, żeby coś takiego mówić? Kim jesteś? Kto ci dał takie prawo? – pytała wzburzona rzeczniczka rosyjskiego MSZ. – Nie starczy ci miliard lat, żeby nauczyć się tego, co chcesz zlikwidować. Nie jesteś sobie nawet w stanie wyobrazić granic tego przedmiotu – stwierdziła Maria Zacharowa podczas briefingu prasowego.

Wojna na Ukrainie. Gliński o rosyjskiej kulturze

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nawiązała do głośnych słów Piotra Glińskiego, który stwierdził, że „w tej chwili nie ma czasu na rosyjski balet, nie jest też dobry sezon na Czechowa czy nawet Puszkina”.

– Z przestrzeni publicznej kultura rosyjska powinna zniknąć. Czym innym jest oczywiście to, że doceniamy pewne osiągnięcia tej kultury w muzyce, literaturze, bo one są na najwyższym poziomie, ale ze względu na kontekst – mamy do czynienia z krajem, który oszalał, który za pomocą brutalnej siły i zabijania ludzi, cywilów, dzieci próbuje realizować swoje jakieś zupełnie obłędne cele polityczne. Na to nie ma zgody – mówił minister kultury.

Zdaniem polityka PiS „w tej sytuacji także kultura rosyjska jest «ofiarą» tych decyzji Federacji Rosyjskiej i ich przywódców politycznych”. Piotr Gliński dodawał, że Polska wystąpiła z propozycją wspólnego stanowiska Ministrów Kultury UE dotyczącego nałożenia realnych sankcji na Rosję w obszarze kultury.

