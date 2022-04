Potężne pożary w Rosji. Płonie m.in. magazyn ropy naftowej

Do sieci trafiły nagrania, na których widać pożary składów paliwa w Briańsku w Rosji. Miasto to jest położone około 100 km od granicy z Ukrainą. Doniesienia o pożarach potwierdziło Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Z oficjalnych ustaleń wynika, że pali się magazyn ropy naftowej Przyjaźń należący do Rosnieftu.

Media podają nieoficjalnie, że pożar objął także teren bazy wojskowej należącej do 120. arsenału artyleryjsko-rakietowego. Na miejscu są jednostki straży pożarnej, które próbują ugasić pożar. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że do pożarów doszło w wyniku działań wojennych.