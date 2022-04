NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Płonie skład paliwa w Rosji. Najnowsze informacje z 25 kwietnia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska dostarczyła już Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 7 mld zł. Nie wiadomo jednak o tym, jakiego rodzaju był to sprzęt

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot przekazał, że para prezydencka udzieliła uchodźcom schronienia w jednej ze swoich rezydencji

Gerhard Schroeder w wywiadzie dla „The New York Times” opowiadał o swoich dobrych relacjach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Były kanclerz Niemiec wyraził przekonanie, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny

Szef austriackiej dyplomacji stwierdził, że Ukraina nie powinna zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Alexander Schallenberg zaproponował inne rozwiązanie. Na słowa polityka zareagowało MSZ Ukrainy

Z ustaleń Onetu wynika, że Polska wyraziła zgodę, aby przez nad naszym krajem latały rosyjskie samoloty, którymi przewożone jest paliwo do elektrowni atomowej na Węgrzech

Skandaliczne wypowiedzi ekspertów w państwowej rosyjskiej telewizji. Na antenie Rossija 1 zastanawiano się, w jaki sposób stłamsić opór obrońców Mariupola proponując m.in. zabetonowanie wyjść z Azovstalu

Maria Zacharowa w ostrych słowach skomentowała wypowiedź Piotra Glińskiego o rosyjskiej kulturze. Polityk PiS domagał się jej całkowitego usunięcia z przestrzeni publicznej

9:31 twitter.com 9:03 Rosyjskie wojsko zgromadziło na jednym z odcinków linii frontu dużą liczbę sprzętu i personelu i próbuje przemieszczać się w kierunku Zaporoża 9:01 Zełenski zamieścił zdjęcia ze swojego spotkania z Blinkenem i Austinem



facebook.com 8:47 215 dzieci zginęło, a ponad 391 odniosło obrażenia na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainie – poinformowało w poniedziałek biuro ukraińskiej Prokuratury Generalnej na Telegramie 8:31 Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii pisze o pomniejszych sukcesach osiągniętych na niektórych odcinkach wschodniego frontu przez Rosję, po tym jak zaczęła się ona koncentrować na działaniach ofensywnych w Donbasie 8:05 Zarejestrowany w Holandii Amsterdam Trade Bank ogłosił upadłość. Jest to bank rosyjskich oligarchów. Jednym z udziałowców jest Michaił Fridman



Upadł bank rosyjskich oligarchów. 26 tys. klientów straci majątki 7:43 Najważniejsi amerykańscy ministrowie zajmujący się polityką zagraniczną, czyli Sekretarz Stanu Antony Blinken i Sekretarz Obrony Lloyd Austin spotkali się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta przez cały czas jej trwania była utrzymywana w tajemnicy, wiadomo jednak, że już się zakończyła



Tajemnicza wizyta najważniejszych urzędników USA w Kijowie zakończona. Pierwsza od początku wojny na Ukrainie 7:25 Prezydent USA Joe Biden formalnie nominuje dziś Bridget Brink na ambasador USA w Kijowie - poinformowała agencja Reutera opierająca się na anonimowym źródle w amerykańskiej dyplomacji 7:06 Siły ukraińskie zabiły minionej doby 73 rosyjskich żołnierzy, zniszczyły siedem sztuk sprzętu i odzyskały kontrolę nad pięcioma kolejnymi miejscowościami na południu Ukrainy – podała dziś agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe 6:36 Szef unijnej dyplomacji zapowiedział, że kwestia embarga na sprowadzanie ropy i gazu z Rosji zostanie omówiona w czasie kolejnego szczytu UE, który odbędzie się pod koniec maja. Jak dodał nie spodziewa się, aby przed szczytem zapadły jakieś decyzje w tej kwestii 6:24 W kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Syreny zostały uruchomione w obwodach: czerkaskim, czernihowskim, kijowskim, kirowogradzkim, winnickim, żytomierskim, sumskim, charkowskim, odeskim, mikołajowskim, zaporoskim, połtawskim, dniepropietrowskim, donieckim, a także w Kijowie



twitter.com 6:12 Do sieci trafiły nagrania, na których widać pożary składów paliwa w Briańsku w Rosji. Miasto to jest położone około 100 km od granicy z Ukrainą. Doniesienia o pożarach potwierdziło Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Z oficjalnych ustaleń wynika, że pali się magazyn ropy naftowej Przyjaźń należący do Rosnieftu



