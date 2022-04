Ukraińcy zestrzelili rosyjski samolot niedaleko Charkowa. Jest nagranie

O zdarzeniu poinformował w poniedziałkowe popołudnie białoruski portal informacyjny Nexta. Samolot został zestrzelony w pobliżu miejscowości Bałaklija w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy.

Poszukiwania rosyjskich pilotów wciąż trwają

Zestrzelona maszyna to prawdopodobnie wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34. Na opublikowanym przez portal nagraniu uwieczniono nie tylko moment rozbicia się maszyny o ziemię, ale również opadanie jej pilotów na spadochronach.

„W rejonie Charkowa Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły rosyjski samolot. Według wstępnych informacji, dwóch pilotów udało się katapultować. Obecnie trwają poszukiwania pilotów” – czytamy na Twitterze w opisie nagrania.

Rosja odetnie Ukrainę od Morza Czarnego?

Przypomnijmy: po fiasku planu szybkiego zajęcia Kijowa, obalenia ukraińskich władz i zastąpienia ich posłusznymi wobec Kremla marionetkami, Rosjanie zmienili taktykę prowadzenia wojny nad Dnieprem. Na początku kwietnia całkowicie wycofali się z obwodu kijowskiego, a obecnie skupiają się na zajęciu jak największych terytoriów na wschodzie i południu Ukrainy.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że Rosjanie będą dążyć do całkowitego odcięcia Ukrainy od wybrzeża Morza Czarnego. Jak stwierdził kilka dni temu rosyjski gen. Rustam Minnekajew, celem Rosjan jest uzyskanie lądowego połączenia nie tylko z Krymem, ale również z Naddniestrzem. To separatystyczny region Mołdawii, zamieszkały w większości przez ludność rosyjskojęzyczną.

– Od początku drugiej fazy operacji specjalnej (...) jednym z zadań armii rosyjskiej jest ustanowienie pełnej kontroli nad Donbasem i południową Ukrainą. Kontrola nad południem Ukrainy to kolejna droga do Naddniestrza – zaznaczył(...) gdzie odnotowuje się przypadki ucisku ludności rosyjskojęzycznej – oznajmił wojskowy.

