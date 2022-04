„Chcą wygrać, a my chcemy im pomóc wygrać”. USA zwiększy dostawy broni dla Ukrainy

W ubiegłą niedzielę, w stolicy Ukrainy pojawili się sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz sekretarz obrony Lloyd Austin. Ze względów bezpieczeństwa, ich wizyta była owiana tajemnicą. Dziennikarzom nie wolno było zdawać relacji aż do zakończenia podróży powrotnej. Nie mogli również wskazać, gdzie dokładnie spotkali się z politykami po ich powrocie na terytorium Polski.

Blinken i Austin to najwyżsi rangą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, którzy pojawili się na Ukrainie od chwili rosyjskiej agresji. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek w Polsce poinformowali, że kluczowym elementem wizyty było trzygodzinne spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

„Wierzymy, że Ukraińcy mogą wygrać”

Głównym tematem rozmów było oczywiście ustalenie, w jaki sposób wesprzeć militarnie Ukrainę w nadchodzących tygodniach. Blinken podkreślił, że Zełenski jest zdecydowany walczyć aż do zwycięstwa z rosyjskim agresorem, a Stany Zjednoczone zrobią wszystko, by pomóc osiągnąć ten cel.

– Pierwszym krokiem do wygranej jest wiara, że możesz wygrać. Wierzymy, że Ukraińcy mogą wygrać, jeśli dostaną odpowiedni sprzęt (...) Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ten sprzęt do nich trafił (...) Mieliśmy możliwość bezpośredniego zademonstrowania naszego silnego, stałego wsparcia dla rządu ukraińskiego i narodu ukraińskiego. To był (...) ważny moment, aby tam być, aby szczegółowo porozmawiać twarzą w twarz – skomentował Blinken.

Ukraina przechodzi na broń zachodniej produkcji

Amerykańscy wysłannicy zapewnili prezydenta Ukrainy, że Stany Zjednoczone zwiększą kwotę pomocy wojskowej od chwili wybuchu wojny do 3,7 miliarda dolarów. Najnowszy pakiet pomocy obejmie m.in. dostawy ciężkiej artylerii, dronów oraz amunicji.

Amunicja jest kompatybilna z bronią produkcji radzieckiej, która stanowi znaczną część wyposażenia armii ukraińskiej. Amerykanie zastrzegli, że wspomniana amunicja nie została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych.

– Stany Zjednoczone prowadzą teraz wysiłki w celu zapewnienia przejścia Ukrainy na broń w stylu zachodnim, organizując szkolenia dla ukraińskich żołnierzy (...) Żałuję tylko, że nie doszło do tego w miesiąc czy dwa miesiące od rozpoczęcia wojny – oznajmił Austin.

Czytaj też:

Ile Polska wydała na pomoc wojskową dla Ukrainy? Premier ujawnił kwotę