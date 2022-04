Premier potwierdza: Polska przekazuje Ukrainie czołgi

Pytany o wartość finansową pomocy Ukrainie, premier wyjaśnił, skąd pochodzą szacunki o 7 miliardach złotych pomocy. – Na dziś wydano ponad miliard złotych dla samorządów i koło miliarda złotych pomocy rządowej. Te 7 miliardów, o których pan mówi, to wydatki innego typu – zwrócił się do prowadzącego rozmowę Bogdana Rymanowskiego.

Polska dozbraja Ukrainę

– To są również zdjęte z naszych stanów różne rodzaje uzbrojenia, które przekazaliśmy jako broń defensywną do naszych sąsiadów na Ukrainie – wyjaśniał premier. Dopytywany, czy Polska otrzymała w zamian równowartość uzbrojenia od innych krajów, szef rządu odparł, że nie jest to zastąpienie 1:1 tego, co Polska przekazała na Ukrainę. – Ale to nie jest czas takiego aptekarskiego liczenia wszystkiego, ponieważ dziś ta nasza broń służy obronie naszej niepodległości, z tym że 500 kilometrów za naszą granicą – mówił Morawiecki.

Bogdan Rymanowski zapytał w nawiązaniu do słów Borisa Johnsona, czy Polska wysłała bądź wyśle na Ukrainę swoje czołgi. Premier odpowiedział: „Tak” . Szef rządu nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. – Nie będę dzisiaj o tym mówił. Przekażemy to w swoim czasie, ze względów bezpieczeństwa, przede wszystkim naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół, nie będziemy o tym mówić – wskazał Morawiecki. Dodał, ze sprawa MiG-ów jest zamknięta. – Nie ma takich próśb – zakończył temat.

Wojna na Ukrainie. Boris Johnson o polskich czołgach

Temat oddania polskich czołgów do dyspozycji ukraińskiej armii wywołał premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson w trakcie zeszłotygodniowej wizyty w Indiach ujawnił, że jego kraj rozważa wysłanie do Polski czołgów Challenger 2 w ramach specjalnej operacji. Jak wyjaśniał, dzięki temu Polska mogłaby przekazać swoje poradzieckie czołgi Ukrainie. Brytyjski rząd był niechętny, aby wysłać pojazdy opancerzone bezpośrednio na Ukrainę, uznając to za potencjalnie eskalacyjne posunięcie.

– Zastanawiamy się, co możemy zrobić, aby wesprzeć takie kraje jak Polska, które mogą chcieć wysłać cięższą broń, aby pomóc Ukrainie w obronie. Rozważamy wysłanie czołgów do Polski, aby wesprzeć ich, ponieważ wysyłają część swoich T-72 na Ukrainę. Musimy przyjrzeć się, co jeszcze możemy zrobić militarnie, musimy nadal zaostrzać sankcje gospodarcze. Chcemy mieć pewność, że fala za falą będzie coraz bardziej zwiększać presję na Władimirze Putinie – mówił premier Wielkiej Brytanii 22 kwietnia.

