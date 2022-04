Ukraińcy opublikowali pierwsze zdjęcia zatopionego krążownika „Moskwa”

Przypomnijmy: 14 kwietnia, w odległości ok. 60-65 mil morskich na południe od Odessy zatonął rosyjski krążownik rakietowy "Moskwa". Okręt został trafiony dzień wcześniej przez dwa ukraińskie pociski typu Neptun. Spowodowały on wybuch zgromadzonej na okręcie amunicji i pożar. Rosjanom udało się ewakuować ocalałą część załogi. "Moskwa" poszła na dno w trakcie próby holowania do rosyjskiego portu.

Dotkliwa klęska wizerunkowa Rosji

Jej zatopienie było dla Rosji dotkliwą porażką wizerunkową. Mierzący 186 metrów długości krążownik był bowiem flagową jednostką rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Warto wyjaśnić, że to określenie oznacza okręt, na którym znajduje się dowódca danego zespołu okrętów. Jego obecność symbolizuje powiewająca na maszcie flaga lub proporzec.

Jak informowaliśmy w poniedziałek rano, w pobliżu zatopionej "Moskwy" pracuje załoga rosyjskiego okrętu ratowniczego "Kommuna". Wszystko wskazuje na to, że jej zadaniem jest wydobycie z wraku możliwie jak największej ilości uzbrojenia, a także tajnych dokumentów, przede wszystkim ksiąg z kodami do szyfrów.

Krążownik przełamał się na dwie części

Tymczasem ukraińska stacja telewizyjna Ukraina 24 opublikowała w sieci pierwsze zdjęcia wraku "Moskwy". Powstały one przy użyciu technologii echolokacji. Ze zdjęć wynika, że krążownik przełamał się na dwie części, które spoczęły na dnie na lewej burcie. W pobliżu wraku można również dostrzec zatopiony rosyjski śmigłowiec Mi-26.

- Sądząc po lokalizacji wraku, kadłub statku pękł przed zderzeniem z dnem, co wskazuje na uszkodzenie go w rejonie nadbudówki (...) Śmigłowiec prawdopodobnie posłużył do gaszenia pożaru statku i wpadł do morza - skomentował zdjęcia w rozmowie z Ukraina 24 Rościsław Kuroczkin, płetwonurek z Odessy.

Ukraińska telewizja podkreśla, że oficjalnie nie wiadomo, kto jest autorem opublikowanych zdjęć. Jednak zdaniem płetwonurka - zważając na widoczne na ekranie detale - zostały one wykonane prawdopodobnie przez sonar zainstalowany na niemieckiej łodzi podwodnej.

