„Nie podobała się prawda”. Strony internetowe Polskiego Radia zablokowane w Rosji

O sprawie poinformował Andrzej Rybałt, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy. W rozmowie z Informacyjna Agencją Radiową wyjaśnił, że Roskomnadzor – czyli rosyjski organ, którego zadaniem jest kontrolowanie i cenzurowanie środków masowego przekazu na terenie Rosji – zażądał wcześniej usunięcia publikacji na temat strat, jakie poniosły wojska rosyjskie na Ukrainie.

Rosjanie szykowali prowokację?

– Organom podległym Putinowi nie podobała się prawda, o której codziennie informuje Sekcja Rosyjska Polskiego Radia dla Zagranicy. Chodziło o liczbę ofiar wśród składu osobowego armii Putina na terytorium Ukrainy – skwitował Rybałt.

Podkreślił przy tym, że opublikowane dane zostały zweryfikowane wcześniej w wielu źródłach, a rosyjskie żądanie zostało zignorowane. Uznano bowiem, że może to być rodzaj ukrytej prowokacji ze strony rosyjskich władz. Dyrektor Rybałt uzupełnił, że audycje Polskiego Radia w języku rosyjskim nadal można odbierać, na falach średnich, na terenie Ukrainy i Białorusi.

Więcej zabitych niż w Afganistanie

Jak informowaliśmy wcześniej, skala strat wojsk rosyjskich na Ukrainie jest porażająca. Jak wynika z najnowszego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, który został opublikowany w poniedziałek, okupanci stracili najprawdopodobniej ok. 22 tys. żołnierzy. To więcej niż w trakcie trwającej dziesięć lat wojny w Afganistanie. Związek Radziecki stracił wówczas ok. 15 tys. żołnierzy.

Straty w sprzęcie również są olbrzymie. Ukraińcy wyliczają, że zlikwidowali dotychczas m.in. 884 czołgi, 2 258 bojowych pojazdów opancerzonych, 411 systemów artyleryjskich i 149 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

