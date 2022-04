NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Morawiecki spotka się z Scholzem. Najnowsze informacje z 26 kwietnia

Wołodymtr Zełenski wystąpił przed Międzynarodowym Funduszem Monetarnym i Bankiem Światowym. Prezydent Ukrainy poinformował, że obecnie jego kraj potrzebuje 7 mld dolarów miesięcznie do końca lata, aby móc dalej funkcjonować w czasie wojny. Po jej zakończeniu Ukraina będzie potrzebowała z kolei setek miliardów dolarów na odbudowę

Ponad milion maili z serwerów rosyjskiego agenta celnego ALET przechwycili hakerzy spod znaku Anonymous. Firma obsługuje takie firmy jak Gazprom i GazpromNieft

Ambasador Rosji w Waszyngtonie skarżył się na to, jak traktowani są rosyjscy dyplomaci. W rozmowie z państwową telewizją wysuwał absurdalne argumenty

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poleci do Berlina na robocze spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - informuje Interia. W planach jest m.in. spotkanie z przedstawicielami niemieckiego biznesu i mediów

W obwodzie charkowskim Ukraińcom udało się zestrzelić rosyjski samolot. To prawdopodobnie bombowiec Su-34. Obecnie trwają poszukiwania dwóch pilotów, którym udało się katapultować

Rzecznik władz obwodu zaporoskiego zdradził najnowsze doniesienia związane z sytuacją na froncie. Rosja ma przygotowywać się do kolejnego uderzenia. Ukraińcy mają zadawać Rosjanom znaczne straty

7:35 Władze Kijowa ogłosiły nocną godzinę policyjną od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, by chronić ludność przed „prowokacyjnymi działaniami” Rosji 7:13 Minister spraw zagranicznych Rosji dodał, że wojna rosyjsko-ukraińska zakończy się prawdopodobnie podpisaniem porozumienia, ale wszystko będzie zależało od przebiegu działań wojennych 7:02 – Ryzyko wybuchu konfliktu atomowego obecnie jest realne i nie można go lekceważyć – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow



Rosja straszy konfliktem atomowym. „Ryzyko jest realne i nie można go lekceważyć” 6:43 Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Sam Putin lepiej by tego nie wymyślił: To, co się dzieje za sprawą rodzimych, często domorosłych ekspertów to w najczystszej postaci defetyzm. Sianie w Polakach braku wiary w zwycięstwo, łamanie woli oporu. Czarnowidztwo i pesymizm – pisze dla „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak. Zwraca uwagę, że rosyjska propaganda trafia w Polsce na podatny grunt, a media, politycy i eksperci chętnie powielają rosyjski przekaz np. o zagrożeniu atakiem jądrowym czy agresją z Kaliningradu. – Sam Putin lepiej by tego nie wymyślił – dodaje.





Rosja osiąga w Polsce swój cel? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Sam Putin lepiej by tego nie wymyślił 6:23 Rosja ostrzeliwuje Oczaków i Mikołajów



twitter.com 6:14 Dziś odbędzie się robocze spotkanie szefów rządów Niemiec i Polski, Olafa Scholza i Mateusza Morawieckiego. Jego głównymi tematami - jak zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller - będą agresja Rosji przeciwko Ukrainie i kwestie bezpieczeństwa energetycznego

Władimir Putin zmienił strategię. Działania Ukraińców doprowadziły go do wściekłości