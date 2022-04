Mołdawia zaniepokojona ostrzałem w Naddniestrzu. „Kolejny cel armii gwałcicieli”

Tyraspol to najważniejsze miasto kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów części Mołdawii, czyli Naddniestrza. W poniedziałek wieczorem w doszło do ostrzelania separatystycznego ministerstwa bezpieczeństwa państwowego.

Atak w Naddniestrzu. Nie było ofiar

W materiałach w mediach społecznościowych widać, że z budynku wypadły okna i drzwi. Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna. W ataku nie było ofiar. Urząd był zamknięty ze względu na obchody drugiego dnia prawosławnej Wielkanocy.

Separatystyczni urzędnicy poinformowali, że budynek został ostrzelany z ręcznego granatnika przeciwpancernego. Przedmiot przypominający leżący na ulicy przed budynkiem pocisk z granatnika widać też na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti informując o ataku, cytowała naocznych świadków, którzy stwierdzili, że słyszeli głośne dźwięki, a okna pobliskich domów zostały uszkodzone.

Mołdawia zaniepokojona atakiem. „Tworzenie pretekstów”

Biuro Polityki Reintegracyjnej Mołdawii stwierdziło, że jest „zaniepokojone”, dodając, że uważa, iż celem incydentu „jest stworzeniem pretekstów do zaostrzenia sytuacji bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, który nie jest kontrolowany przez władze konstytucyjne”. Wezwano do spokoju i monitorowania sytuacji przez „właściwe instytucje krajowe” do monitorowania sytuacji.

Do ataku odniósł się także doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michaiło Podoljak.

Apetyt Moskwy wciąż rośnie. Teraz jego celem na południu Ukrainy jest dostęp do Naddniestrza, gdzie podobno Rosjanie są uciskani. Oczywiście kolejnym celem armii szabrowników i gwałcicieli będzie Mołdawia. Co ponownie dowodzi, że Ukraina walczy dziś o bezpieczeństwo Europy.

