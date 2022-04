Rosjanie znów nie mieli skrupułów. „Przyszedłem tu w święta, żeby ich jeszcze bardziej nienawidzić”

W trakcie katolickiej Wielkanocy Rosjanie bombardowali infrastrukturę kolejową we Lwowie. Pudłując, zabili ludzi w zakładzie wulkanizacji opon, który do dziś wygląda jak kawałek wnętrzności wyrwanych z tej oazy bezpieczeństwa. W trakcie prawosławnej Wielkanocy również nie mieli skrupułów – zbombardowali podstację kolejową w Krasnem 50 km od Lwowa, by utrudnić dostawy pomocy. – Wiesz dlaczego tu przyszedłem w święta? Żeby ich jeszcze bardziej nienawidzić. Wiem jak to brzmi – powiedział jeden ze spotkanych Ukraińców.

Do Ukrainy wróciłam po 11 dniach przerwy w Polsce. Specjalnie przyjechałam w święta, by zobaczyć, jak będą tu wyglądały. W niedzielę jechałam przez Rawę Ruską, w której centrum ustawiono piękne dekoracyjne pisanki, a pogoda sprzyjała spacerom. Na ulicach Lwowa również nie brakowało ludzi. Plakaty głosiły: „Chrystus zmartwychwstał, Ukraina również zmartwychwstanie”. Jednak syreny alarmowe odzywały się co chwilę, w niedzielę, w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek. I stało się, rano rosyjskie rakiety trafiły w infrastrukturę kolejową w miejscowości Krasne ok. 50 km na wschód od Lwowa.