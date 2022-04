Matka przez 4 lata więziła 21-letnią dziś córkę. Przykuwała ją łańcuchem

Opisywany tutaj dramat rozegrał się w miejscowości Aiello del Sabato, w prowincji Avellino. Niecałe 40 kilometrów od Neapolu działy się rzeczy, które dla większości z nas zdawałyby się nie do pomyślenia.

Wszystko zaczęło się od momentu, w którym 17-letnia wówczas dziewczyna próbowała uciec z domu. Kiedy odnaleziono ją w niedalekim lesie, jej matka postanowiła podjąć radykalne kroki. Zaczęła przykuwać córkę łańcuchem: m.in. do łóżka i do poręczy schodów.

Matka karmiła dziewczynę tylko raz dziennie, wynosiła też wtedy jej wiadro, które zastępowało młodej kobiecie toaletę. Dziewczyna miała też być bita i często zamykana w ciemnym pomieszczeniu.

Córka przykuta łańcuchem. Rodzeństwo nie reagowało

Co szokujące, w domu przebywało znacznie więcej osób. Uwięziona dziewczyna miała siedmioro rodzeństwa i ojca. Przez cztery lata jednak żadne z nich nie zareagowało. „Matka groziła pozostałym dzieciom i mężowi, że wyrzuci ich na bruk” – mogliśmy przeczytać w relacji lokalnych dziennikarzy.

W 14-stronicowym wniosku o aresztowanie wyrodnej matki można było przeczytać, że młodej kobiecie skrępowano nadgarstki i nogi w kostkach, by dodatkowo ograniczyć jej ruchy. Zamiast jedzenia dziewczyna często dostawała tylko resztki po obiedzie i jadła na stojąco.

W końcu nad uwięzioną 21-latką zlitowała się młodsza siostra, która o wszystkim opowiedziała policji. Sąd zgodził się z propozycją prokuratury i tymczasowo aresztował kobietę.

Uwięziona w Avellino. Zarzuty dla obojga rodziców

Mimo iż to matka rządziła wszystkimi w domu, zarzuty postawiono także 46-letniemu ojcu ośmiorga dzieci. Jako drugi z opiekunów nigdy bowiem nie sprzeciwił się szokującym działaniom swojej żony. On co prawda nie trafił do aresztu ale otrzymał zakaz zbliżania się do rodzinnego domu.

21-latka i jej młodsza siostra trafiły do placówki opieki społecznej. Pozostałe dzieci – niepełnoletnie – zostały przyjęte w rodzinnym domu dziecka.

