NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Potężna eksplozja w Chersoniu. Najnowsze informacje z 28 kwietnia

8:13 Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres ocenił, że jego spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie było "bardzo przydatne". "Wojna na Ukrainie będzie trwała, dopóki Rosja zdecyduje się ją zakończyć” – powiedział w rozmowie z CNN. 7:49 Prezydent USA Joe Biden planuje 28 kwietnia przemówić w Białym Domu w sprawie Ukrainy - informuje Ukrinform, powołując się na harmonogram amerykańskiego przywódcy.



7:47 Rosja zwiększa tempo operacji ofensywnej i niemal na wszystkich kierunkach działań prowadzi intensywny ostrzał - podał w czwartek rano ukraiński sztab generalny.



7:39 „Nie potrzebuję przeprosin. Zwrot w polityce niemieckiej był jednak spóźniony. (...) My, Polacy, nigdy nie mieliśmy złudzeń co do konsekwencji polityki Kremla. Cóż, lepiej późno niż wcale" - powiedział w rozmowie z "Bildem" premier Mateusz Morawiecki.



Morawiecki opowiedział o spotkaniu z Scholzem. „Nie potrzebuję przeprosin. Zwrot w polityce niemieckiej był jednak spóźniony” 7:14 Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó, w rozmowie z CNN potwierdził, że Węgry zgodzą się na warunki Rosji i będą płacić za ropę i gaz sprowadzane z tego kraju w rublach. 6:54 Wielka Brytania i inne państwa zachodnie powinny dostarczyć Ukrainie w ramach długoterminowego wsparcia militarnego samoloty bojowe - powiedziała w środę wieczorem brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. 6:49 Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu jednogłośnie przyjęła uchwałę uznającą działania Rosji na terenie Ukrainy za ludobójstwo.



6:47 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na odcięcie przez Rosję dostaw gazu do Polski i Bułgarii.



"W tym tygodniu władze Rosji zaczęły nową serię energetycznego szantażu Europejczyków. Decyzja o przerwaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii to kolejny argument na korzyść tego, że nikt w Europie nie może mieć nadziei na utrzymanie jakiejkolwiek normalnej gospodarczej współpracy z Rosją" - powiedział ukraiński przywódca. 6:35 CNN potwierdziła autentyczność i lokalizację nagrania pokazującego wybuch w Chersoniu. 6:21 Rosyjskie państwowe media informują, że okupowany region Chersonia od 1 maja ma przejść na używanie rosyjskich rubli. 6:11 Według rosyjskiej państwowej telewizji RIA Novosti za wybuchami stoi strona ukraińska. Ukraińcy mieli wystrzelić w kierunku Chersonia trzy rakiety, z czego dwie zostały przechwycone przez Rosjan. 6:02 W środę wieczorem w okupowanym przez Rosjan Chersoniu doszło do kilku eksplozji, w wyniku których wybuchł pożar. Do sieci trafiło nagranie pokazujące moment wybuchu.



twitter.com

Trwają zacięte walki na wschodzie Ukrainy. Rosjanom udało się zająć kilka wiosek