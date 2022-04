Kochanka Putina odegra kluczową rolę? Moment prawdy już 9 maja

Władimir Putin łączony jest z wieloma kobietami. Zdaniem obserwatorów jego obecną miłością jest była gimnastyczka Alina Kabajewa. Plotki wokół związku podsyca fakt, że była sportsmenka w ostatnich dniach zniknęła z mediów. Zdaniem niemieckiego „Bilda” mogła ukrywać się przed światem wraz z dziećmi w Szwajcarii. Teraz jednak ponownie stanęła w blasku fleszy, a już niebawem może wygłosić bardzo ważne słowa.

Kochanka Putina ma obwieścić światu zwycięstwo nad Ukrainą

Jak pisze „Bild”, Władimir Putin chce, aby to właśnie jego ukochana ogłosiła całemu światu, że Rosja odniosła zwycięstwo nad Ukrainą. Nieprzypadkowa ma być również data jej wystąpienia. Ważne słowa mają paść 9 maja, czyli podczas Dnia Zwycięstwa, kiedy to w Rosji odbywają się huczne obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej.

„Przez długi czas uważana była za zaginioną, odizolowaną w szwajcarskich górach. Ale teraz kochanka Putina wróciła i wali w bęben propagandowy dla swojego kremlowskiego dyktatora. Najbardziej niesmaczny występ gimnastyczki Aliny Kabajewej dopiero przed nami – przynajmniej jeśli chodzi o Putina: chce, aby ogłosiła zwycięstwo nad Ukrainą” – piszą niemieccy dziennikarze.

Kochanka Putina z propagandowymi akcentami i obrączką na palcu



Kabajewa po długim czasie nieobecności ponownie pojawiła się publicznie. Gimnastyczka wzięła udział w festiwalu sportowym swojego imienia. Impreza miała miejsce w Moskwie w dniach 23-24 kwietnia.

Przy tej okazji Kabajewa udzieliła wywiadu. Większą uwagę niż jej słowa zwróciły elementy za jej plecami, a także kilka części jej stylizacji. Po pierwsze była sportsmenka pozowała na tle ścianki z charakterystyczną literą „Z” będącą symbolem trwającej wojny na Ukrainie.

Kolejnym elementem była pozornie niewinna wstążka umocowana nad lewą piersią. Była to bowiem wstęga świętego Jerzego, która w Rosji jest symbolem zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, ale również aneksji Krymu i Donbasu. Uważnym obserwatorom nie umknął również fakt, że na palcu Kabajewej znalazła się obrączka. Czy to oznacza, że jej związek z Putinem został sformalizowany? Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie prezydent Rosji jest ojcem trójki dzieci byłej gimnastyczki.

