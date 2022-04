Putin coraz bliżej przepaści. Oto, co może się wydarzyć. Gen. Skrzypczak wskazuje możliwy scenariusz

Za kilka tygodni zdolności ofensywne armii ukraińskiej przerosną zdolności armii rosyjskiej. Wtedy prawdopodobnie Ukraińcy przejdą do ofensywy i stopniowo będą odbijać utracone terytoria, gromiąc resztki armii rosyjskiej. Co może zatem zrobić Putin? Prawdopodobnie odstąpi od zamiaru zdobycia wschodniej Ukrainy, pozostając przy tych zdobyczach terenowych, na których teraz znajduje się wojsko rosyjskie. Wzdłuż linii frontu wyznaczą nowe granice, stosownie do swoich potrzeb, i ogłoszą światu, że to był cel operacji i został on już osiągnięty – pisze dla "Wprost" gen. Waldemar Skrzypczak.

Wojna na Ukrainie przeciąga się. Obie strony są już mocno wyczerpane dwumiesięcznymi zmaganiami. Mogło wydawać się, że wszystko zmierza w kierunku co najmniej zawieszenia broni. Takie nadzieje budziły zabiegi polityków organizujących spotkania zwaśnionych stron. Jednak zbyt wiele niewiadomych niesie ze sobą postępowanie Rosji. Jakie cele zamierza osiągnąć Putin w obliczu kolejnych fiask na polach Ukrainy? Bo z pobitej, skrwawionej i skompromitowanej armii rosyjskiej, okradzionej przez oligarchów i swoich dowódców, już niewiele da się wycisnąć. Nawet największym polowym zamordyzmem i poświęceniem kolejnych tysięcy żołnierzy Putin nie osiągnie zwycięstw, które obiecał Rosjanom najeżdżając sąsiada.