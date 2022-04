SBU: Rosjanie strzelają do własnych żołnierzy. Dowodem nagranie

Rosyjscy oficerowie zaczęli strzelać do swoich żołnierzy, aby zmusić ich do walki na Ukrainie – podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Opublikowała nagranie, w którym jeden z oficerów skarży się na tchórzliwych i apatycznych żołnierzy. Dodaje, że sam chce już wrócić do domu.