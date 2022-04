Zełenski dla „Wprost”: Rosjanie strzelali do naszych reaktorów. Oni nie wiedzą, co robią

– W 36. rocznicę katastrofy w Czarnobylu Rosjanie wypuścili trzy rakiety nad nasze elektrownie atomowe: Chmielnicką, Równieńską i Południowoukraińską – odpowiedział na pytanie „Wprost” o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek spotkał się w Kijowie z grupą polskich dziennikarzy. Prezydent powiedział nam również, że Rosjanie okupowali Czarnobyl, „nie mając o nim technicznie pojęcia”, a wojskowi chodzili w najbardziej napromieniowane miejsca. – To nasi ludzie robili wszystko, by nie doszło do kolejnej tragedii – zaznaczył.

Zapytaliśmy prezydenta Ukrainy o bezpieczeństwo energetycznych obiektów strategicznych w czasie wojny, a także o wpływ synchronizacji systemu elektroenergetycznego naszych sąsiadów z systemem europejskim, do czego doszło już po wybuchu wojny. – Synchronizacja była przygotowywana już przed wojną, dlatego byliśmy na nią gotowi i mimo agresji Rosji, chwała Bogu, wszystko się udało. To bardzo pomoże Ukrainie – powiedział „Wprost” Zełenski. – Mamy bardzo dużą produkcję energii w naszych elektrowniach atomowych i możemy ją sprzedawać po cenach rynkowych, a nie sztucznych, co będzie miało wpływ na rynek. Rozmawiałem o tym właśnie z prezydentem Bułgarii, o tym, jak wspomagać kraje, które mają niedobory energetyczne. Dzięki synchronizacji jest to możliwe – dodał prezydent Ukrainy.