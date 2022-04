Angelina Jolie zaskoczyła Ukraińców. Aktorka niespodziewanie pojawiła się we Lwowie

Angelina Jolie zaskoczyła Ukraińców przebywających w jednej z kawiarni we Lwowie. Nagranie z wizyty aktorki trafiło do mediów społecznościowych „Nic specjalnego. Po prostu Lwów. Po prostu poszedłem na kawę. Tylko Angelina Jolie” – napisała użytkowniczka Facebooka, która spotkała hollywoodzką gwiazdę. „Ukraina jest po prostu wspierana przez cały świat” – dodała.

Angelina Jolie wspiera Ukrainę

Angelina Jolie od prawie dwóch dekad pracuje z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców: jest ambasadorką dobrej woli UNHCR i członkinią Rady Stosunków Międzynarodowych. Tuż po wybuchu wojny zamieściła post na Instagramie, w którym wyraziła zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie i zapewniła, że skupia się na tym, aby zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom tego kraju. „Jak wielu z was, modlę się za ludzi na Ukrainie. Wraz z moimi znajomymi z UNHCR, skupiam się na tym, aby zrobić wszystko, co możliwe, by zapewnić ochronę i podstawowe prawa osobom przesiedlonym i uchodźcom w regionie” – napisała. „Widzieliśmy już doniesienia o ofiarach i ludziach, którzy uciekają ze swoich domów w poszukiwaniu schronienia. Jest za wcześnie, aby wiedzieć, co się wydarzy, ale podniosłości tego momentu – dla narodu Ukrainy i międzynarodowych rządów prawa – nie można przecenić” – dodała aktorka.

twitter

Na początku marca gwiazda pochwaliła społeczność międzynarodową za pomoc dla Ukrainy, ale równocześnie wskazała, że takiej samej pomocy potrzebują także ofiary innych konfliktów zbrojnych. „Wszyscy uchodźcy i przesiedleńcy zasługują na równe traktowanie i równe prawa” – napisała w mediach społecznościowych. Z kolei pod koniec marca Jolie odwiedziła ukraińskie dzieci w szpitalu pediatrycznej Bambino Gesu w Rzymie.

Gwiazda wylądowała na Okęciu

Wszystko wskazuje na to, że Jolie udała się na Ukrainę z terytorium Polski. Aktorka była bowiem widziana na warszawskim Okęciu w piątek. „Fakt” opublikował zdjęcia, na których widać jak amerykańska gwiazda wychodzi z lotniska.