NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Trwa ewakuacja cywilów z Mariupola. Nowe informacje z 2.05

11:03 Rosyjskie wojska w okupowanym Melitopolu ukradły cały sprzęt jednego z dealerów maszyn rolniczych. Z ustaleń CNN wynika, że warte około 5 milionów dolarów pojazdy zostały wysłane do Czeczenii. Tam jednak okupantów czekała niespodzianka, bo maszyny miały nadajniki GPS. Ukraińcy nie tylko wiedzieli, gdzie jest sprzęt, ale mogli też zdalnie go unieruchomić.





Tego Rosjanie nie przewidzieli. Ukradli maszyny za 5 milionów, ale wyśledził ich GPS 10:38 Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że z miasta wyjechały autobusy z mieszkańcami, którzy chcieli się ewakuować. Była także możliwość dołączania do kolumny własnymi pojazdami. 10:27 Na części terytorium Białorusi wyłączany jest internet. Chodzi o ukrycie informacji o przemieszczaniu się rosyjskich wojsk na terytorium tego kraju - podaje w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy. 10:03 Ukraińskie siły zbrojne informują, że Rosjanie stracili już ponad 23,8 tys. żołnierzy. 09:35 Zagrożenie ze strony Rosji może doprowadzić do poszerzenia NATO o kolejne kraje. Media donoszą, że 12 maja wniosek o członkostwo ma złożyć Finlandia. Podobną gotowość deklaruje Szwecja. 09:00 Z Enerhodaru do Zaporoża został otwarty korytarz ewakuacyjny dla osób, które chcą wyjechać własnym samochodem. Okolice Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są okupowane przez Rosjan od marca. 08:47 Jeden z ukraińskich dziennikarzy przytoczył wstrząsającą historię o bestialstwie Rosjan. Najeźdźcy do skonstruowania pułapki wykorzystali zwłoki kobiety i jej żywe dziecko.





Rosjanie przywiązali dziecko do ciała zabitej matki. Na tym nie poprzestali 08:22 Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie i obrała już kolejny cel, którym jest Mołdawia. Według źródeł „The Times” Władimir Putin podjął decyzję o ataku na ten kraj. Po kolejnej inwazji rosyjskie wojska mogłyby też otworzyć nowy front w wojnie na Ukrainie i wkroczyć do Odessy od zachodu.





Mołdawia ma być kolejnym celem Putina. „Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku” 07:46 Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow odwiedził linię frontu na wschodzie Ukrainy, w tym miasto Izium w obwodzie charkowskim. Udało mu się jednak odjechać przed atakiem ukraińskich sił zbrojnych – pisze The New York Times, powołując się na wysokich rangą urzędników amerykańskich i ukraińskich. Początkowo ukraińskie media informowały, że wojskowy został ranny w nogę, ale tę informację zdementowano. 07:25 Niemiecki rząd popiera europejskie plany wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy - wynika z ustaleń agencji dpa. Wpływ na tę decyzję ma mieć postęp w zmniejszaniu zależności energetycznej Niemiec od Rosji.





Embargo na rosyjską ropę. Niemcy się zgodzą? 07:02 The Times twierdzi, że na Kremlu już zapadła decyzja o ataku na Mołdawię. Ten miałby nastąpić w okolicach 9 maja.



- Polskie MSZ mocno monitoruje sytuację Mołdawii. Tym bardziej, że Polska przewodniczy OBWE, a w Naddniestrzu znajduje się misja, która monitoruje działalność separatystyczną tam. Bardzo mocno staramy się sprawdzać, co tam się dzieje. To miejsce, gdzie potencjalnie może zdarzyć się bardzo poważny konflikt – mówił Łukasz Jasina w Polskim Radiu 24. Rzecznik MSZ podkreślił, że w Mołdawii znajduje się wielu uchodźców z Ukrainy. 06:45 W sztabie generalnym ukraińskich sił zbrojnych do niedawna pracował rosyjski szpieg - poinformował doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Agent miał zostać ujawniony wraz z kilkoma innymi osobami, które działały na rzecz kraju agresora.



Rosyjski szpieg w ukraińskim dowództwie. Zdradzał koordynaty... kadyrowców. Ale cel miał inny 06:33 Rada miejska Mariupola poinformowała na Telegramie, że przy wsparciu ONZ i Czerwonego Krzyża zostały uzgodnione dwie nowe lokalizacje, do których dotrą kolumny ewakuacyjne z miasta. Chodzi o wieś Mangusz i okolice Berediańska. Ewakuacja w poniedziałek 2 maja ma rozpocząć się około 7 rano. Zbiórka przy centrum handlowym Port City. 06:23 Brytyjski wywiad publikuje mapę z aktualną sytuacją w wojnie na Ukrainie.



06:02 Prezydent Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu greckiemu nadawcy publicznemu EPT, w którym stwierdził, że Ukraina nigdy nie zrezygnuje ze swoich terytoriów, a zniesienie sankcji wobec Rosji nie jest przedmiotem dyskusji.