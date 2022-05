NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Trwa ewakuacja cywilów z Mariupola. Nowe informacje z 2.05

07:02 The Times twierdzi, że na Kremlu już zapadła decyzja o ataku na Mołdawię. Ten miałby nastąpić w okolicach 9 maja.



- Polskie MSZ mocno monitoruje sytuację Mołdawii. Tym bardziej, że Polska przewodniczy OBWE, a w Naddniestrzu znajduje się misja, która monitoruje działalność separatystyczną tam. Bardzo mocno staramy się sprawdzać, co tam się dzieje. To miejsce, gdzie potencjalnie może zdarzyć się bardzo poważny konflikt – mówił Łukasz Jasina w Polskim Radiu 24. Rzecznik MSZ podkreślił, że w Mołdawii znajduje się wielu uchodźców z Ukrainy. 06:45 W sztabie generalnym ukraińskich sił zbrojnych do niedawna pracował rosyjski szpieg - poinformował doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Agent miał zostać ujawniony wraz z kilkoma innymi osobami, które działały na rzecz kraju agresora. 06:33 Rada miejska Mariupola poinformowała na Telegramie, że przy wsparciu ONZ i Czerwonego Krzyża zostały uzgodnione dwie nowe lokalizacje, do których dotrą kolumny ewakuacyjne z miasta. Chodzi o wieś Mangusz i okolice Berediańska. Ewakuacja w poniedziałek 2 maja ma rozpocząć się około 7 rano. Zbiórka przy centrum handlowym Port City. 06:23 Brytyjski wywiad publikuje mapę z aktualną sytuacją w wojnie na Ukrainie.



twitter.com 06:02 Prezydent Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu greckiemu nadawcy publicznemu EPT, w którym stwierdził, że Ukraina nigdy nie zrezygnuje ze swoich terytoriów, a zniesienie sankcji wobec Rosji nie jest przedmiotem dyskusji.