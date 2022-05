Szef MSZ Rosji porównał prezydenta Ukrainy do Adolfa Hiltlera. Oburzony Izrael żąda przeprosin

Minister Spraw Zagranicznych Rosji udzielił w niedzielę wywiadu włoskiej telewizji Rete 4. Siergiej Ławrow został zapytany o słowa Władimira Putina, który powiedział, że Ukraina musi zostać „zdenazyfikowana”. Pytanie padło w kontekście żydowskich korzeni Wołodymyra Zełenskiego.

Wojna Rosja – Ukraina. Siergiej Ławrow porównał Wołodymyra Zełenskiego do Adolfa Hitlera

– Co z tego, że Zełenski jest Żydem? Ten fakt nie neguje nazistowskim elementów na Ukrainie. Mogę się mylić, ale Adolf Hitler również miał żydowską krew. Jednymi z najgorszych antysemitów są właśnie Żydzi – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji. Ławrow odniósł się do niepotwierdzonych doniesień, że niemiecki dyktator prawdopodobnie miał żydowskich i afrykańskich przodków.

Szef MSZ Rosji w tym samym wywiadzie oskarżył USA i Kanadę o szkolenie „neonazistowskich pododdziałów”, które zasiliły szeregi ukraińskiej armii. Ławrow wskazał, że są to m.in. żołnierze znajdujący się w zakładach Azowstal w Mariupolu. Rosyjski minister spraw zagranicznych stwierdził, że są na to publikacje, ale nie sprecyzował, o co mu chodzi.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Wojna na Ukrainie. Izrael oburzony słowami szefa MSZ Rosji

Słowa Ławrowa zostały skrytykowane w Izraelu. Tamtejszy minister komunikacji Yoaz Hendel w rozmowie z Army Radio skomentował, że wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji ma na celu „usprawiedliwić przerażające działania Rosjan na Ukrainie”.

Izraelski odpowiednik szefa MSZ Rosji Jair Lapid słowa Ławrowa nazwał „skandalicznym i niewybaczalnym stanowiskiem, które ukazuje okropną, historyczną pomyłkę”. – To najwyższy poziom rasizmu – dodał na Twitterze. Lapid domagał się także przeprosin.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport







Instytut poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu o „wypaczeniu historii”

Jad Waszem, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, stwierdziło, że minister spraw zagranicznych propaguje „odwróconą Zagładę Żydów, czyniąc z ofiar zbrodniarzy”. „To całkowite wypaczenie historii i obraza dla ofiar nazizmu” – zaznaczono w oświadczeniu.

„Celem takich kłamstw jest obarczanie Żydów winą za najstraszniejsze zbrodnie w historii, które zostały popełnione przeciwko nim. To uwolnienie od odpowiedzialności ciemiężców Izraela” – brzmi z kolei komunikat biura premiera Izraela Naftalego Benneta.

Czytaj też:

Nawet Hitler się na to zgodził. Ukraiński dowódca apeluje o zorganizowanie w Mariupolu drugiej Dunkierki