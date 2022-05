USA. Casey White mógł uciec i porwać strażniczkę. „Nie miał nic do stracenia”

Więzień Casey White i strażniczka więzienna Vicki White byli ostatnio widziani w piątek rano w biurze szeryfa hrabstwa Lauderdale w Alabamie. White powiedziała, że zabiera więźnia na ocenę psychologiczną. Później jednak urzędnicy sprawdzili, że takiej wizyty Casey White nie miał w planach. Po godz. 11 samochód strażniczki został odnaleziony na parkingu jednego z centrów handlowych. Cztery godziny później okazało się, że więzień nie wrócił do aresztu, a z funkcjonariuszką nie ma kontaktu.

Śledczy badają, czy Vicki White pomogła więźniowi w ucieczce, czy też została przez niego wzięta jako zakładniczka. Wiadomo, że pomimo identycznych nazwisk para nie jest spokrewniona. Władze twierdzą, że Casey White powinien być uważany za „uzbrojonego i niezwykle niebezpiecznego”. Również dlatego, że może teraz mieć dostęp do broni palnej strażniczki.

Władze oferują nagrodę. White już wcześniej chciał uciec

Szeryf hrabstwa Lauderdale w stanie Alabama powiedział, że White pracuje w swoim wydziale od około 20 lat i do jej obowiązków należał transport więźniów do sądu. Wyjaśnił jednak, że jej decyzja o samodzielnym transporcie więźnia do sądu stanowiła naruszenie przepisów, ponieważ osobie oskarżonej o tak poważne przestępstwo zwykle towarzyszyło dwóch strażników.

– Był w więzieniu za morderstwo i nie miał nic do stracenia – powiedział szeryf w rozmowie z CNN. – Czy mu pomogła, czy nie, tego nie wiemy i nie zajmiemy się tym, dopóki nie będziemy mieli absolutnego dowodu, że tak się stało. W tym momencie zakładamy, że została zabrana wbrew jej woli (...). Ale nawet jeśli mu pomogła, uważamy, że jest w niebezpieczeństwie – zaznaczył.

Amerykańskie władze poinformowały, że White odsiadywał już wyrok za szereg przestępstw w 2015 roku, w tym włamanie, kradzież pojazdów i pościg policyjny. Został również oskarżony o zabójstwo 58-letniej Connie Ridgeway we wrześniu 2020 roku. Ucieczkę z więzienia White planował już wcześniej, jednak służby udaremniły jego plan. Teraz władze oferują nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów za informacje, które pomogą w schwytaniu więzienia i odnalezieniu Vicki White.

