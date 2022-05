Eksplozja w fabryce amunicji w Rosji. Są ofiary i ranni

Permska Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała w komunikacie o pożarze w fabryce amunicji w Permie. W krótkim oświadczeniu podkreślono, że do zdarzenia doszło 1 maja około godziny 20. Trzech pracowników zostało rannych, jeden zginął na miejscu, a dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. W komunikacie zaznaczono, że trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Rosyjska państwowa agencja RIA Novosti informuje, że w zakładach w Permie produkowane są m.in. pociski do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad oraz Smiercz, ładunki do rakiet manewrujących, materiały wybuchowe do czołgów i artylerii samobieżnej czy proch kulisty do amunicji do broni strzeleckiej. Oprócz tego produkowane są tam również np. farby.

Nagranie, na którym widać pożar, opublikował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.

Wojna na Ukrainie. Seria wybuchów i pożarów w Rosji

W ostatnich dniach w Rosji doszło do serii wybuchów i pożarów. Eksplozje były m.in. słychać w środę we wczesnych godzinach porannych w Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą – informował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. W płomieniach miał stać skład amunicji znajdujący się niedaleko wsi Stara Nelidowka w pobliżu miasta. Według rosyjskiego urzędnika w tym zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba cywilna.





Wcześniej w nocy z 24 na 25 kwietnia doszło do pożaru magazynu ropy naftowej w Briańsku. Ogień miał objąć także teren bazy wojskowej należącej do 120. arsenału artyleryjsko-rakietowego, gdzie miała dojść do wybuchu składu amunicji. W tym samym czasie wysadzono również linię kolejową, którą Rosjanie wozili amunicję i sprzęt na Ukrainę. Rosja stwierdziła jednak, że tory zostały uszkodzone z powodu osuwiska i nie było to celowe działanie.







