Ukraina chce odbić Donbas. „Rosja wpadła w szał. Najbliższy tydzień będzie kluczowy”

Choć decydująca bitwa o Donbas, gdzie wojna trwa od 2014 roku, zaczęła się nieco ponad dwa tygodnie temu, to wydaje się wchodzić teraz w decydującą fazę. Rosja walczy na kilka sposobów – również informacyjnie, mówiąc o możliwości wejścia do Mołdawii. Ukraiński wywiad mówił o 2 maja jako o dniu zaognienia sytuacji w Donbasie i na południu kraju (atakowana była m.in. Odessa), ale wydaje się, że to jeszcze preludium do tego, co mogą szykować Rosjanie.