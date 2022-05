NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Nowe informacje z 3 maja

Armia rosyjska zaatakowała rakietami Odessę. Są zabici. Rosjanie strzelali także do budynków w Zaporożu, gdzie również odnotowano ofiary.

Wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii twierdzi, że istnieje ryzyko ataku Rosjan na większą skalę na Zaporoże. W mieście chronią się liczni uchodźcy wewnętrzni.

Ukraińcy szacują, że Rosjanie wywieźli na swoje terytorium albo na ziemie tymczasowo okupowane około 181 tys. dzieci.

Z zakładów Azowstal w Mariupolu ewakuowano dotychczas około 100 osób. Kolejne ponad 100 przyjechało do Zaporoża własnymi samochodami po otwarciu korytarza humanitarnego.



„The Times” przekonuje, że Władimir Putin podjął już decyzję o ataku na kolejny kraj. Celem ma być Mołdawia. Śledzimy najnowsze informacje i relacjonujemy je dla Państwa.



12:05 Rosjanie odłączyli od ukraińskiego internetu Chersoń i okolice. Teraz ruch w sieci obsługiwany jest przez Rosjan - informuje Nexta. 11:35 Na dziś zaplanowana została kolejna rozmowa telefoniczna Władmira Putina i Emmanuela Macrona. To pierwsza rozmowa po wyborach, w których Macron z sukcesem ubiegał się o drugą kadencję w fotelu prezydenta Francji. 11:02 Rosja planuje przyłączyć czasowo okupowane terytoria południowej Ukrainy do Krymu - twierdzi ukraiński wywiad wojskowy. W ten sposób Rosjanie chcą powiększać terytorium znajdujące się pod ich władzą. 10:13 Próby spotkania z Władimirem Putinem, brak zamiaru wizyty w Kijowie i słowa o „ujadaniu NATO pod drzwiami Rosji” jako możliwej przyczynie wojny na Ukrainie. W „Corriere della Sera” ukazał się wywiad z papieżem Franciszkiem.



Papież prosi Putina o przyjęcie w Moskwie, do Kijowa się nie wybiera. Mówi o „ujadaniu NATO pod drzwiami Rosji” 09:25 Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował, żę w pobliżu Berdiańska około 2 tys. ewakuowanych mieszkańców czeka, aż będą mogli ruszyć w dalszą drogę do Zaporoża. Przejazd konwoju blokują Rosjanie. 08:54 Papież Franciszek w wywiadzie dla "Corriere della Sera" stwierdził, że nie planuje wizyty w Kijowie. Zapowiedział za to, że jest gotowy jechać do Moskwy, by spotkać się z prezydentem Rosji. Ojciec Święty przyznał, że czeka odpowiedź Putina i obawia się, że "tym razem nie chce on spotkania". 08:22 Prezydent Rosji Władimir Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie 9 maja – twierdzą zachodni urzędnicy, w tym przedstawiciele Waszyngtonu. Dałoby do Moskwie mandat do wprowadzenia pełnej mobilizacji sił rezerwowych.





Co Putin zrobi 9 maja? Jest kilka scenariuszów, „wojenny” szczególnie groźny 07:56 9 maja, czyli rosyjski dzień zwycięstwa, ma pozwolić moskiewskiej propagandzie pokazać wojenny sukces, którego nie ma. Dlatego zdaniem naszych rozmówców niewykluczone jest użycie broni masowego rażenia, o czym mówią „Wprost” m.in. były premier Wołodymyr Hrojsman i przewodniczący rady obwodu dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk. Możliwości użycia przez Rosjan broni jądrowej nie wyklucza sam prezydent Wołodymyr Zełenski.





Ukraina chce odbić Donbas. „Rosja wpadła w szał. Najbliższy tydzień będzie kluczowy” 07:28 Zdjęcia ostrzelanego samochodu na ukraińskich numerach obiegły media społecznościowe. Jak się okazuje, jego właścicielem jest pan Ołeksandr, który uciekł tym autem z Mariupola wraz z rodziną.





Ostrzelany samochód na ukraińskich numerach stoi w Warszawie. Udało się znaleźć właściciela 07:13 We wtorek Komisja Europejska ma przedstawić szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Konsultacje w tej sprawie były prowadzone przez weekend. Jak podaje nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka, w planach jest stopniowe wprowadzenie embarga na dostawy ropy z Rosji i odłączenie największego rosyjskiego banku od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. 06:55 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow na antenie ukraińskiej telewizji stwierdził, że "Putin ostrzegł Węgry z wyprzedzeniem, że Ukraina zostanie najechana". Wobec Budapesztu wysunął też poważne oskarżenie. Jego zdaniem Węgrzy mają zakusy na część Ukrainy. 06:48 9 maja ma być ważnym dniem w wojnie Rosji z Ukrainą. Zachód uważa, że tego dnia Władimir Putin może oficjalnie wypowiedzieć wojnę sąsiadowi. Inny scenariusz to ogłoszenie pełnej kontroli nad Mariupolem. 06:25 W rosyjskim Biełgorodzie ponownie słyszane były wybuchy. Mieszczą się tam magazyny stanowiące bazę zaopatrzeniową rosyjskiej armii. 06:12 W ciągu dnia Ukraińcy odparli w Donbasie 12 ataków wroga - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.