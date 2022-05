W co gra Putin w sprawie Mołdawii? Gen. Skrzypczak: Czarny scenariusz, ale mało realny

Zanim przejdę do, moim zdaniem, jedynego możliwego scenariusza wrócę do początku wojny. Zapewne wiele osób zadawało sobie pytanie o bezczynność Rosjan stacjonujących w Naddniestrzu. Przecież z tego kierunku mogło wyjść uderzenie pomocnicze na Mikołajów wtedy, gdy Rosjanie podchodzili pod to miasto.