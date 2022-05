NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Seria ataków rakietowych Rosjan. Najnowsze informacje z 4.05

07:16 Nie chcemy z nikim prowadzić wojny. Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała – stwierdził patriarcha moskiewski Cyryl. Jego słowa cytuje agencja Ria Novosti.



Patriarcha Cyryl: Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. To niesamowite 06:58 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Do Kijowa nie został zaproszony prezydent Niemiec, a w odpowiedzi na ten afront także kanclerz zapowiedział, że nie wybiera się z wizytą do Kijowa. 06:37 Rosyjskie ataki rakietowe uszkodziły sześć stacji kolejowych w środkowej i zachodniej Ukrainie - poinformował na Telegramie prezes zarządu państwowego przedsiębiorstwa kolejowego „Ukrzaliznycia” Aleksander Kamyszyn. Są utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów. 06:35 Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie bardzo wierzy w negocjacje pokojowe z Rosją. Wobec agresora wysunął dwa żądania: Rosja musi wrócić do granic do 24 lutego i zwrócić okupowany Krym. 06:28 Rosjanie wyeksportowali łącznie ok. 400 tys. ton z czterech czasowo okupowanych regionów Ukrainy, czyli jedną trzecią wszystkich rezerw w tych regionach. 06:04 Celem rosyjskich ataków z 3 maja było zniszczenie infrastruktury transportowej - podał ukraiński sztab generalny. Rosjanie przypuścili ataki rakietowe na obiekty w obwodach dniepropietrowskim, kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, kijowskim, zakarpackim, odeskim i donieckim.