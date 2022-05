Wojna na Ukrainie. Papież mówił o broni jądrowej na spotkaniu z premierem Japonii

W środę papież Franciszek spotkał się z premierem Japonii Fumio Kishidą. Podczas audiencji poruszono temat broni nuklearnej. Franciszek mówił, że „nie do pomyślenia jest jej posiadanie i użycie”.

Na spotkaniu z premierem Japonii, przed audiencją generalną, papież Franciszek powtórzył swoje stanowisko całkowitego sprzeciwu wobec użycia i posiadania tego typu broni.

Biuro prasowe Watykanu przekazało też, że podczas spotkania z japońskim premierem poruszono „kwestie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie, podkreślając pilność dialogu i pokoju”.

Słowa papieża o wojnie i „ujadaniu NATO” wzbudziły kontrowersje

Wcześniej w Polsce spore kontrowersje wzbudził opublikowany we wtorek wywiad papieża Franciszka dla „Corriere della Sera”.

Franciszek mówił m.in., że „ ujadanie NATO pod drzwiami Rosji” skłoniło Władimira Putina do rozpętania wojny. Franciszek nie oceniał jednoznacznie dostarczania broni dla walczącej Ukrainy. Mówił o wyścigu zbrojeń i konflikcie jako okazji do „testowania broni”. – Rosjanie wiedzą już, że czołgi są mało przydatne i myślą o innych rzeczach. Dlatego właśnie toczą się wojny: aby przetestować wyprodukowaną broń – twierdzi Franciszek.

Papież powiedział także, że „nie ma obecnie potrzeby, by pojechał do Kijowa”. – Muszę najpierw pojechać do Moskwy, muszę najpierw spotkać się z Putinem. Gdyby tylko Putin zechciał otworzyć drzwi... – brzmiała jego wypowiedział. Pod koniec kwietnia włoski dziennik „Il Messaggero” donosił o trzykrotnym niepowodzeniu Franciszka w próbach mediacji dotyczących Mariupola.

