Zełenski przemawiał w Warszawie. „Nie poddamy się. Odbudujemy wszystko, co zostało zniszczone”

W czwartek w Warszawie rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców na rzecz Ukrainy. Inicjatorami wydarzenia są premier Mateusz Morawiecki oraz premier Szwecji Magdalena Andersson, z kolei partnerami zostali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na rządowych stronach czytamy, że celem inicjatywy jest wsparcie humanitarne Ukrainy.

Podczas konferencji zdalnie przemawiał również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślał, że Ukraina robi wszystko, aby doprowadzić wojnę z Rosją do końca i walczy po to, aby zapewnić szczęśliwe życie swoim obywatelom. – Chcemy odbudować wszystko, co zostało zrujnowane. Będziemy walczyć przeciwko tyranii – zapowiedział. Podkreślał też, że zorganizowana w Warszawie konferencja jednoczy Europę.

– Nasze państwo chce robić wszystko, co w naszych silach, aby chronić naszych obywateli – kontynuował Zełenski. Jak dodał, opracowywany już jest szeroko zakrojony plan odbudowy Ukrainy, który nazywał „odpowiednikiem planu Marshalla”. – Chcemy przywrócić bezpieczne życie dla naszych obywateli. Chcemy, aby do naszego kraju płynęły inwestycje, aby agresor wiedział, że nas nie złamie, że się nie poddamy. Odbudujemy wszystko, co zostało zniszczone – zapewnił.

Zełenski: Coraz więcej państw popiera dążenie Ukrainy do UE

– Jesteśmy odpowiedzialnym państwem, odpowiedzialnym partnerem. Będziemy wspólnymi siłami odbudowywać nasze miasta – mówił dalej Zełenski.

Zaznaczał również, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej jak najszybciej. – Popatrzcie, jak ta wojna jednooczny Europę. Coraz więcej państw popiera dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Wiem, że jesteśmy gotowi do podjęcia zdecydowanych kroków – zapewniał. Na koniec dziękował Polsce, Szwecji i osobiście premierom obu krajów za zorganizowanie konferencji darczyńców. Wymienił też przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącą KE.

Polska i Szwecja zorganizowały konferencję na rzecz Ukrainy

Jak czytamy na rządowych stronach, celem konferencji jest zbiórka środków na rzecz rosnących potrzeb humanitarnych Ukrainy, a Polska i Szwecja chcą „zachęcić swoich partnerów, aby wspólnie odpowiedzieć na trudną sytuację naszego wschodniego sąsiada”. Konferencja ma być początkiem serii wydarzeń, których celem będzie wsparcie Ukrainy.

„Spotkanie odbędzie się na szczeblu szefów państw i rządów, z udziałem przedstawicieli światowego biznesu i instytucji finansowych – partnerów z UE, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W konferencji wezmą udział także reprezentanci międzynarodowych instytucji humanitarnych” – zapowiadał w komunikacie rzecznik rządu. „Organizacje, które udzielają pomocy humanitarnej potrzebują stałego wsparcia ze strony darczyńców. Jest to kluczowe w celu poszerzenia możliwości działania w Ukrainie i zapewnienia, by pomoc dotarła do poszkodowanych” – dodawał.

W Warszawie pojawili się przywódcy Unii Europejskiej – szefowa KE Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel, a także m.in. premier Finlandii Sanna Marin i premier Słowenii Janez Janša.

