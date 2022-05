Ramzan Kadyrow wysyła do Donbasu kolejnych żołnierzy. W dniu wyjazdu otrzymają 300 tys. rubli

Ramzan Kadyrow zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać kolejne oddziały, które zostaną wysłane do wzięcia udziału w wojnie na Ukrainie. Na filmie widać m.in., że część żołnierzy ma na rękawie naszywkę z literą „Z”. Taki symbol pojawia się na wielu rosyjskich pojazdach wojskowych biorących udział w konflikcie za wschodnią granicą Polski. W nagraniu umieszczono również numery do kontaktu dla osób, które chciałaby dołączyć do ochotników.

Wolontariusze w dniu wyjazdu do Donbasu otrzymają 300 tys. rubli. Przywódca Czeczenii przywołał również słowa jednego z żołnierzy, który sam zgłosił się do udziału w wojnie. „Teraz tysiące żołnierzy dobrej woli stają do walki przeciwko nazistom, ale kiedy tylko zacznie się o tym mówić, będą ich miliony. To właśnie zawsze powtarzałem” – napisał Kadyrow.

Wojna na Ukrainie. Ramzan Kadyrow wysyła do Donbasu kolejnych żołnierzy

Szef czeczeńskiej republiki zaznaczył, że osobom wylatującym na front towarzyszyli jego „bracia”: przewodniczący parlamentu Republiki Czeczeńskiej Magomed Daudov, wicepremier Abuzaid Vismuradov, minister spraw wewnętrznych czeczeńskiej republiki Ruslan Alkhanov oraz mer Groznego Khas-Magomed Kadyrov.





„Oni brali udział w setkach zaciętych walk z poważniejszym przeciwnikiem, więc mieli ochotnikom coś do powiedzenia. Jestem pewien, że ta odprawa bardzo przyda się bojownikom w praktyce” – podkreślił Kadyrow. Przywódca Czeczenii życzył powodzenia żołnierzom. Zaapelował też, aby byli ostrożni oraz dbali o siebie, oraz swoich towarzyszy. „Życzę jak najszybszego wykonania zadania i bezpiecznego powrotu do domu i waszych rodzin” – podsumował szef czeczeńskiej republiki.







