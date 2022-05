NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 6 maja

W czwartek Władimir Putin rozmawiał z premierem Izraela na temat sytuacji w zakładach Azowstal. Prezydent Rosji oświadczył, że Kijów powinien nakazać złożenie broni ukraińskim żołnierzom broniącym ostatniego bastionu Mariupola.

Kilka godzin wcześniej doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz poinformował, że Siły Zbrojne Ukrainy, według stanu na 5 maja, wyparły rosyjskie wojska z terenu fabryki Azowstal.



Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował, że, rozpoczął się trzeci etap operacji, w ramach której ludność cywilna ma zostać ewakuowana z Azowstalu.

Wołodymyr Zełenski odbył przełomową rozmowę telefoniczną ze swoim odpowiednikiem z Niemiec, Frankiem-Walterem Steinmeierem. – Strony zgodziły się zostawić przeszłość za sobą – skomentował rzecznik prezydenta Ukrainy.



Rosyjskie siły poczyniły „niewielkie postępy, szczególnie w północnej części Donbasu” – ocenił rzecznik Pentagonu John Kirby.



6:46 Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że "nic nie wskazuje na to, by Białoruś zamierzała prowadzić wojnę w Ukrainie". 6:30 Pentagon poinformował, że mimo trwających walk o zakłady Azowstal, większość rosyjskich żołnierzy opuszcza Mariupol.



Większość rosyjskich sił opuszcza Mariupol, gdy trwają walki 6:25 Pierwsza dama USA Jill Biden przybędzie do Europy. "W drodze do Rumunii i na Słowację, aby spędzić Dzień Matki z ukraińskimi matkami i dziećmi, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu wojny wywołanej przez Putina" - poinformowała na Twitterze.



6:23 "Na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego obrońcy i obrończynie Ukrainy odparli jedenaście ataków wroga, zniszczono osiem czołgów, jedenaście jednostek bojowego sprzętu pancernego i pięć jednostek sprzętu samochodowego wroga" - poinformowała ukraińska armia w porannym komunikacie, dotyczącym sytuacji na froncie. 6:22 "Przeciwnik nie zaprzestaje działań ofensywnych we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego między wymienionymi terytoriami a okupowanym Krymem" - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. 6:15 "W Mariupolu Rosjanie nadal blokują ukraińskie Siły Zbrojne w rejonie Azowstalu, a na niektórych obszarach wznowili naloty ze wsparciem lotniczym w celu przejęcia kontroli nad zakładem" - poinformował ukraiński sztab generalny w porannym komunikacie.



6:12 Ewakuację w Mariupolu zapowiedziała też na piątek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk 6:10 - Trwa trzeci etap ratowania ludności cywilnej z Mariupola. Ale nasza polityka jest taka, że ​​nie będziemy ujawniać innych szczegółów przed zakończeniem operacji, aby jej nie zakłócić - powiedział w czwartek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. 6:08 Jak podaje CNN, USA pomogły Ukrainie zatopić krążownik Moskwa na Morzu Czarnym. Stany Zjednoczone miały przekazać Kijowowi Ukrainie dokładne dane dotyczące pozycji okrętu na morzu.



