Władimir Putin przepraszał za słowa swojego ministra? Rzecznik Kremla nabrał wody w usta

Sprawa słów rosyjskiego ministra spraw zagranicznych ciągnie się kolejny dzień. Tym razem przybrała na sile za sprawą rozmowy telefonicznej premiera Izraela Naftalego Bennetta z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Siergiej Ławrow, odnosząc się do kwestii „denazyfikacji” Ukrainy, nawiązał do żydowskich korzeni Wołodymyra Zełenskiego.

– Co z tego, że Zełenski jest Żydem? Ten fakt nie neguje nazistowskim elementów na Ukrainie. Mogę się mylić, ale Adolf Hitler również miał żydowską krew. Jednymi z najgorszych antysemitów są właśnie Żydzi – powiedział szef MSZ Rosji. Rosyjski przywódca miał za to przeprosić szefa izraelskiego rządu, a Bennett miał je przyjąć – poinformowała Kancelaria Premiera Izraela. Z kolei Kreml pominął ten wątek.

Wojna na Ukrainie. Słowa Siergieja Ławrowa wciąż budzą emocje

O odniesienie się do tej sytuacji na konferencji prasowej dwukrotnie był proszony rzecznik Kremla – podało CNN. Dmitrij Pieskow nie chciał jednak zabrać głosu w tej sprawie. – Rozmowa oczywiście była bardzo ważna, ale w tej chwili nie mamy nic do dodania do tego, co zostało przekazane w naszym pisemnym oświadczeniu po tej rozmowie – zaznaczył rzecznik Kremla.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Pieskow również był pytany o to, czy jego zdaniem szef rosyjskiej dyplomacji powinien sam przeprosić za swoje słowa. Rzecznik Kremla krótko odpowiedział, że „nie jest pewny, czy dobrze zrozumiał pytanie”. Przeprosin po słowach Ławrowa domagał się m.in. minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid, według którego „tym razem przekroczono pewną granicę”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rzecznik Kremla uderzył w Polskę. „Warszawa może być źródłem zagrożenia”