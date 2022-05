Prorosyjskie republiki wprowadzają swoje regulacje. Ukraiński wywiad przedstawia szczegóły

Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że przewodniczący Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej mianują ambasadorów w Rosji. Odpowiednie dekrety w tej sprawie wchodzą w życie z dniem publikacji. Denys Puszylin powołał na to stanowisko wicepremier DRL Olgę Makiejewą. Z kolei Leonid Pasiecznik wyznaczył na ambasadora w Rosji Rodiona Mirosznika, swojego doradcę ds. dyplomatycznych.

Wojna Rosja – Ukraina. Paszporty dla obywateli Ługańskiej Republiki Ludowej

Ukraiński wywiad donosi z kolei, że obywatele samozwańczych republik są zmuszani do przyjmowania tamtejszych obywatelstw, w przeciwnym razie grożą im represje. Do takiej sytuacji doszło m.in. w okupowanym przez Rosję mieście Sorokyne w obwodzie ługańskim. Sytuacja dotknęła przesiedlonych tam niedawno z zajętych terytoriów obywateli Ukrainy.

„Ludzie są pozbawiani domów, majątku oraz pieniędzy. Z tego powodu są więc zmuszeni zgodzić się na te warunki, bo jest to jedyny sposób, aby mogli otrzymać wynagrodzenia w rublach, paczki żywnościowe i opiekę medyczną” – podkreślono w komunikacie Centralnej Agencji Wywiadowcze Ministerstwa Obrony Ukrainy.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Wojna na Ukrainie. Represje w przypadku odmowy przyjęcia obywatelska ŁRL

Z ludźmi mają być przeprowadzane „rozmowy prewencyjne”. Osoby, które odmawiają przyjęcia obywatelstwa Ługańskiej Republiki Ludowej, tracą wszelkie środki do życia i są stosowane wobec nich represje.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport







Ukraiński wywiad dodał, że na ten moment większość funkcjonariuszy tzw. organów ścigania ŁRL została wysłana do strefy walk w obwodach donieckim, chersońskim i zaporoskim. Pośpiesznie zebrani „rekruci” praktycznie nie mają doświadczenia w służbie. To spowodowało, że oddziały „milicji ludowej” ługańskiej republiki od 1 maja zostały zmuszone do przerwania kontroli w punktach w pobliżu Sorokyne.

Czytaj też:

Ramzan Kadyrow wysyła do Donbasu kolejnych żołnierzy. W dniu wyjazdu otrzymają 300 tys. rubli