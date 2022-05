Rozkaz Wołodymyra Zełenskiego wykonany. Wicepremier Ukrainy o ewakuacji z Azowstalu

„Rozkaz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został wykonany: Wszystkie dzieci, kobiety i osoby starsze zostały ewakuowane z Azowstalu. Ta część akcji humanitarnej w Mariupolu została zakończona” – poinformowała w mediach społecznościowych Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.

Ewakuacja rozpoczęła się w pierwszych dniach maja. Ukraiński przywódca poinformował wówczas, że pierwsza grupa około 100 osób była transportowana na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. W tym wypadku było to Zaporoże. Zełenski dziękował m.in. za pomoc w ewakuacji Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża.

Wojna na Ukrainie. Ewakuacja ludności cywilnej z zakładów Azowstal w Mariupolu

Wcześniej informowano jednak o trzech ofiarach podczas ewakuacji – donosi przedstawiciel dowództwa pułku Azow w rozmowie z Ukraińską Prawdą. Są to obrońcy kombinatu Azowstal. Z kolei kolejne sześć osób odniosło obrażenia. Doszło do nich przez piątkowy ostrzał ze strony Rosjan podczas ewakuacji ludności cywilnej.





Do śmierci jednego z żołnierzy doszło w wyniku uderzenia w samochód przeciwpancernego pocisku kierowanego. Z kolei dwóch kolejnych zmarło na skutek bomb zrzuconych z samolotów bezzałogowych. W piątek Rosjanie mieli ostrzelać samochód z cywilami. Do sytuacji doszło podczas nieformalnego porozumienia o wstrzymaniu działań wojennych. Mariupol broni się od 2 marca. Azowstal to ostatni punkt oporu, w którym walczą obrońcy miasta położonego nad Morzem Azowskim.







