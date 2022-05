Wizyta Bono i Edge’a w Kijowie. Wyjątkowy występ na stacji metra

Do sieci trafiły filmy z występu muzyków na peronie stacji Chreszczatyk w Kijowie. Bono (Paul David Hewson) i Edge (David Howell Evans) z grupy U2 dali krótki występ dla mieszkańców miasta, wolontariuszy i żołnierzy. Dołączył do nich także frontman ukraińskiego zespołu Antytila, Taras Topolia. Wspólnie wykonali utwór „Stand by Ukraine” na melodię hitu „Stand by me” Ben E. Kinga.

Zespół przekazał w mediach społecznościowych, że otrzymał zaproszenie od prezydenta Ukrainy. „Prezydent Zełenski zaprosił nas, żebyśmy wystąpili w Kijowie w geście solidarności z mieszkańcami Ukrainy, a więc przyjechaliśmy” – napisali krótko Bono i Edge.

Wcześniej irlandzka grupa przyłączyła się do akcji „Stand up for Ukraine” zainicjowanej przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z organizacją charytatywną Global Citizen. Na swoim profilu na Twitterze zespół zamieścił czarno-białe nagranie. Bono i The Edge wykonali akustycznie utwór „Walk On Ukraine”.

„Dzielni mieszkańcy Ukrainy walczą o swoją wolność, i naszą, w obliczu niewypowiedzianej przemocy i niesprawiedliwej inwazji. Ponad 4 miliony ludzi, głównie kobiet i dzieci, musiało uciekać, by ratować swoje życie. To populacja bliska wielkości Irlandii” - napisali wtedy.

Niedawno do pogrążonej w wojnie Ukrainy przyjechała też inna gwiazda. Angelina Jolie w czasie pobytu we Lwowie odwiedziła w szpitalu dziecięcych pacjentów poszkodowanych wskutek ataku na dworzec w Kramatorsku oraz spotkała się z wolontariuszami na tamtejszym Dworcu Głównym.

