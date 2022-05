Brytyjski wywiad donosi o problemach Rosji. „Prawdopodobnie będzie miała trudności”

Rosjanom nie udało się zrealizować planu błyskawicznego wkroczenia na Ukrainę i przejęcia nad nią kontroli. Ukraińcy bronią się już 75. dzień, a wojska Putina musiały zmienić plany. Obecnie największe działania wojskowe skupiają się na wschodzie kraju. Fiasko wojny błyskawicznej to nie jedyny problem, z jakim w najbliższym czasie mogą zmagać się Rosjanie.

Putin ma spory problem. Brytyjski wywiad donosi o brakach w zaopatrzeniu

Jak przypomina brytyjski wywiad, na początku wojny Rosjanie chwalili się precyzyjnymi uderzeniami. Dzięki temu ukraińskie miasta miały uniknąć dotkliwych bombardowań. Czas pokazał jednak, że były to obietnice bez pokrycia. „Ponieważ konflikt trwa dłużej, niż zakładali Rosjanie przed wojną, rosyjskie zapasy amunicji precyzyjnie kierowanej zostały prawdopodobnie mocno uszczuplone” – informują Brytyjczycy.

Właśnie to uszczuplenie zapasów amunicji precyzyjnej zmusiło Rosjan do sięgnięcia po łatwo dostępną, ale przestarzałą technologię. Ten rodzaj amunicji jest również mniej niezawodny, a także łatwiejszy do przechwycenia. „Rosja prawdopodobnie będzie miała trudności z zastąpieniem zużytej już broni precyzyjnej” – poinformował w poniedziałek rano brytyjski wywiad.





„Inwazja Rosjan na Ukrainę ujawniła braki w ich zdolności do przeprowadzania uderzeń precyzyjnych na dużą skalę. Rosja poddała ukraińskie miasta intensywnym i masowym bombardowaniom, nie zważając lub nie licząc się z ofiarami wśród ludności cywilnej” – podsumowano.

Rosyjskie straty na Ukrainie coraz większe

Uszczuplenie zapasów amunicji precyzyjnej to nie jedyny problem rosyjskiego wojska. Z danych, które w poniedziałek 9 maja upublicznił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, wynika, że od początku wojny Rosjanie mogli stracić już 25 650 żołnierzy. Na tę liczbę składają się zabici, ale również ranni i pojmani.

Rosja odniosła również ogromne straty w sprzęcie. Ukraińcy przejęli lub zniszczyli już 1145 czołgów, 2764 wozy opancerzone, 513 systemów artyleryjskich, czy 87 systemów przeciwlotniczych. Rosjanie stracili również: 199 samolotów, 158 helikopterów, 1970 samochodów i 12 statków.

