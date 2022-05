„Dzienniki wojenne”: Petro ze Lwowa:: Wytrzymamy, ile trzeba. Bo nie padliśmy pierwszego dnia

Petro Kozak urodził się we Lwowie. Studiuje dziennikarstwo (I rok studiów magisterskich) na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Interesuje się historią i polityką. Prowadzi badania nad ekosystemami mediów oraz ich wpływem na zachowanie zwykłego użytkownika.



Czy kiedyś zdarzyło ci się, że kilka dni po prostu zniknęło z twojej pamięci? Że jakieś fragmenty z twojego życia wypadłyc Ci z głowy, jakby były czymś niepotrzebnym? Może zapomniałeś o pierwszych dniach szkoły? A może zapominasz teraz, przyzwyczajając się do różnych rzeczy, nie uznając ich za ważne?

My, Ukraińcy, przyzwyczajamy się do czegoś innego. W ostatnich latach mieliśmy największego pecha. Na początku przyzwyczailiśmy się do odwiedzania Krymu, naszych krewnych w Doniecku czy Ługańsku, „po cichu”. Przyzwyczailiśmy się do „operacji antyterrorystycznej” i statystyk ukraińskich żołnierzy zabitych na wschodzie. Teraz zaś przyzwyczajamy się do niespokojnego miasta i do codziennych syren, do wiadomości o kolejnych atakach rakietowych i do tego, że teraz cała Ukraina jest frontem.

I chyba to przeraża najbardziej.