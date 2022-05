Rosyjska influencerka deportowana za rozbieraną sesję. Ostrzega turystów

Fazleeva to influencerka z Rosji, którą na Instagramie obserwuje około 18 tys. osób. Według agencji AFP kobieta zamieściła w sieci rozbierane zdjęcie na tle drzewa figowego, rosnącego w kompleksie świątynnym. Autorem usuniętej już fotografii był jej mąż, Andrey Fazleev. Drzewa oraz inne elementy natury według hinduistycznych wierzeń ludności Bali mogą być zamieszkiwane przez bogów, dlatego też uważa się je za święte.

Para została wyrzucona z Bali w piątek 6 maja. Na Rosjan nałożono też karę 6-miesięcznego zakazu powrotu na wyspę. – Dopuścili się czynów zagrażających porządkowi publicznemu, za które karą jest deportacja. Ich imiona zostaną dołączone do listy zakazu wjazdu – poinformował reporterów szef urzędu imigracyjnego Bali, Jamaruli Manihuruk.

Przed opuszczeniem wyspy, para winowajców musiała powrócić do drzewa, by uczestniczyć w rytuale na rzecz przebaczenia. Fazleeva przeprosiła za swoje działania także za pośrednictwem Instagrama, publikując dwa osobne wpisy w tej sprawie. W pierwszym dołączyła zdjęcie z mężem z rytuału przebłagalnego. Podkreślała, że żałuje swoich czynów i jest zawstydzona. Dodała, że nie chciała obrazić lokalnej ludności.

Influencerka wyrzucona z Bali. Ostrzega turystów

W drugim ostrzegała swoich fanów przed podobnymi błędami. „Chcę wam to powiedzieć, żebyście tego nie powtarzali. Na Bali jest wiele świętych miejsc i nie przy wszystkich znajdują się znaki informujące o tym. Tak było w moim przypadku. To bardzo ważne, by traktować te miejsca oraz lokalne tradycje z szacunkiem” - pisała kobieta.

