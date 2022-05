Warszawska lekcja demokracji dla rosyjskiego ambasadora

Demokracja to system, w którym obywatel mają prawo zademonstrować swoją niechęć do zbrodniarzy i patologicznych kłamców. Jeśli forma tej demonstracji wykracza poza ogólnie przyjęte normy, jak w przypadku oblania sokiem ambasadora agresywnego rządu, ogłaszającego świętą wojnę z naszym europejskim stylem życia, to jest to godny pożałowania incydent. Tak, jak określił to polski MSZ.

Protest przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Ambasador Rosji oblany czerwoną farbą

Na pewno nie jest to żaden skandal ani też zbrodnia, grożąca pogorszeniem stosunków Polski z Rosją. Gorsze już i tak nie będą – przecież de facto jesteśmy z Rosjanami w stanie wojny.