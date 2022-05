To już pewne, Rosję czeka wstrząs. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Nieprzewidywalny rozwój sytuacji

Rosja jest ofiarą systemu, który pochłonął umysły jej obywateli. Od lat manipulowanych i wykorzystywanych przez propagandę do osiągania celów Putina i jego ekipy. Królowały korupcja i nepotyzm. I właśnie to zdecydowało o niskiej kondycji armii rosyjskiej. A armia ukraińska tylko dopełnia dzieła zniszczenia.

Zdeprawowane rosyjskie elity polityczne i wojskowe, przez lata napinające mięśnie, strzelające w zachód swoją propagandą, zechciały dać upust swoim pragnieniom poprzez wojnę, jak się im wydawało „spacerową”. Ufni w wyimaginowaną potęgę armii rosyjskiej. Lekcje pokory, jakie pobiera armia rosyjska na polach wschodniej Ukrainy, to wstrząs nie tylko dla Rosji. ale i zaskoczenie dla reszty świata. Powód dla wszystkich jest ten sam. Potęga armii rosyjskiej to mit, który dzięki Ukraińcom przeszedł już do historii. Żadna propaganda nie przykryje kompromitacji Rosji.