Wołodymyr Zełenski opublikował wyjątkowe nagranie. Jasny przekaz dla całego świata

Podczas 76 dni wojny niemalże całkowicie zniszczony został Mariupol. Do ogromnych zniszczeń doszło również w Charkowie i wielu innych ukraińskich miastach. Od prawie trzech miesięcy w mediach pojawiają się kolejne nagrania przedstawiające zrujnowane budynki i ludzką tragedię, ale również ludzi niezłomnych i niosących pomoc potrzebującym.

Wołodymyr Zełenski udostępnił wyjątkowe nagranie

„Być odważnym, to być Ukrainą” – takie hasło przyświeca wyjątkowemu nagraniu przygotowanemu przez Ukraińców. Widać na nim sceny ze zrujnowanych miast, a także ratowników i żołnierzy, którzy pomagają innym.

Sceny przynoszące radość i nadzieję przeplatane są tragicznymi i przerażającymi. Żołnierze grają na lutniach, a chwilę później widoczne są kobiety w schronach i płonące budynki. Pies Patron węszy w poszukiwaniu kolejnych smakołyków lub ładunków wybuchowych, a chwilę później oglądamy ludzi uciekających kładką w pobliżu ruin mostu. „Odwaga to jest zazwyczaj o ludziach” – mówi lektorka na początku nagrania.

Wideo na swoim Instagramie udostępnił m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Być odważnym to chronić, ratować, leczyć, pomagać, zabezpieczać i robić wiele innych wspaniałych rzeczy dla swojego narodu i kraju. Być odważnym to być Ukrainą” – napisał.

Wołodymyr Zełenski o dwóch Dniach Zwycięstwa na Ukrainie

W poniedziałek Ukraina obchodziła święto narodowe – Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II Wojnie Światowej. Z tej okazji prezydent Wołodymyr Zełenski udostępnił wideo z przemówieniem, które wygłosił na opustoszałej ulicy Chereszczatyk - głównej ulicy Kijowa.

– Dziś celebrujemy Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem. Jesteśmy dumni z tego, że nasi przodkowie, razem z innymi narodami antyhitlerowskiej koalicji, pokonali nazizm. Nikomu nie damy odebrać sobie tego zwycięstwa. Nasz wróg marzył, że zrezygnujemy ze świętowania 9 maja i zwycięstwa nad nazizmem – powiedział Zełenski. Zapowiedział również, że Ukraina nie podda się i odzyska wszystkie miasta, które obecnie są okupowane przez Rosjan.

Na koniec podkreślił również, że niebawem Ukraińcy będą świętować nie jeden, a dwa Dni Zwycięstwa. – Naszą ziemię zasypywały kule i pociski, ale żaden wróg nie zapuścił tu korzeni – mówił. Zełenski podkreślił też, że kraj „nigdy nie zapomni tego, co przodkowie zrobili podczas II wojny światowej”. – My nie mówimy (jak Rosjanie – przyp. red.): „możemy powtórzyć”, bo chcieć powtórzyć 2194 dni wojny może tylko szaleniec. Ten, którzy już dzisiaj powtarza straszliwe zbrodnie reżimu Hitlera, naśladuje filozofię nazistów i kopiuje to, co robili oni (...). Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego – oświadczył prezydent.

