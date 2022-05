Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Wybrano następcę

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie wybrało we wtorek Czechy do Rady Praw Człowieka ONZ. Republika Czeska zajmie miejsce Rosji, która w zeszłym miesiącu została zawieszona w prawach członka za wywołanie wojny na Ukrainie – to najwyższym z możliwych środków. Następnie Rosjanie zdecydowali się opuścić gremium, w skład którego wchodzi 47 państw. Zawieszenia Rosji domagały się USA.

Rosja w Radzie była już drugi rok z trzyletniej kadencji. Czechy dokończą obecną kadencję Rosji w Radzie, która potrwa do końca grudnia 2023 r. Republika Czeska miejsce Rosji zajmie w trybie natychmiastowym. „Za” obecnością Czech w Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oddano 157 głosów, a 23 kraje się wstrzymały.

Rada Praw Człowieka ONZ. Czechy zajmą miejsce Rosji

Rada Praw Człowieka ONZ ma w czwartek odbyć specjalną sesję poświęconą Ukrainie. Wszystko po tym jak Kijów wezwał do zbadania sytuacji w tym kraju, m.in. doniesień o masowych ofiarach w Mariupolu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech zapowiedziało już, że wykorzysta swoją obecność w tym gremium do promowania i ochrony praw człowieka.

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych nie może podejmować prawnie wiążących decyzji, ale mają one wagę polityczną i upoważniają do podejmowania dochodzeń. Rosja nie jest jedynym krajem, który został zawieszony w prawach członka Rady Praw Człowieka ONZ. Wcześniej stało się tak z Libią, która w 2011 r. została zawieszona z powodu przemocy wobec protestujących ze strony sił lojalnych wobec ówczesnego przywódcy Muammara Kaddafiego.

Czytaj też:

Thomas-Greenfield: Zachowanie rosyjskich dyplomatów w ONZ „zmieniło się diametralnie”